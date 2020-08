Hubert von Goisern geht 2020 in die Vollen. Foto: Heribert Corn

Um es mit Star Trek zu sagen: Manchmal ist das Wohl eines Einzelnen wichtiger als das Wohl von vielen. Hubert von Goisern geht es also gut. Speziell im Lockdown konnte er dank erhöhter Lesefreud’ und Lesezeit beim interessierten Publikum unter seinem Klarnamen Hubert Achleitner mit seinem späten Romandebüt flüchtig einen veritablen Kassenerfolg landen. Auch die Kritiken waren durchwegs freundlich.Neben einer bewussten Verlangsamung des täglichen Laufens im Hamsterrad unserer Hektomatikwelt konnte der 67-jährige endlich auch in aller Ruhe zwischendurch einmal einfach geradeaus schauen. Und er konnte nach längerer musikalischer Pause sein neues, nun vorliegendes Album Zeiten & Zeichen fertigstellen.

Mit 17 Liedern sowie einer Spielzeit in knapper Spielfilmlänge ist es nicht nur etwas ausufernd geraten, sondern auch erheblich fordernd. Abgesehen von hübschen und einschlägig bekannten Alpin-Pop- und Andachtsjodler-Sounds für Zeitlupenflüge über die Alpen auf Servus TV in Gestalt der Instrumentals Jodler für Willi und Gamstod scheint sich Hubert von Goisern die letzten Jahre nicht nur mit seinen musikalischen Reiseerfahrungen durch die weite Welt beschäftigt zu haben, sondern auch mit seiner Plattensammlung.

Da Geschehen auf Zeiten & Zeichen Zeichen und Wunder. Im Lied Sünder etwa krachen Nick Cave und die frühen Bad Seeds mit dröhnender Ekstase auf einen rasch seinen jährlichen Jazzfest-Wien-Auftritt in der Staatsoper abspulenden Paolo Conte, der etwas zu viel Espresso erwischt hat.

Brauner Reiter vereint bei Rammstein-Gesang und teutonischem Stumpfrock die bimmelnde Jedermann-Glocke mit dem Gekrächze der Totenkrähe. Es bleibt nicht der einzige antifaschistische Liedversuch auf dem neuen Album. Der siebenminütige Eröffnungstrack Freunde (das Leben ist lebenswert), gemeinsam mit dem Rapper Dame und dem Opernsänger Andreas Schager eingespielt, schildert im heutzutage etwas hölzern wirkenden Sprechgesang-Vortragsstil von Falco, der den Watzmann ruft, das tragische Schicksal des in Auschwitz ermordeten Fritz Löhner-Beda, des Librettisten von Operettenkaiser Franz Lehár. Es handelt sich hier um ein Stück Musik, das Hubert von Goisern seinen Hörern bei der auf 2021 verschobenen Tournee live wohl eher nicht zumuten wollen wird.

In Dunkelrot, einer getragenen Ballade, die möglicherweise versunken tief im chinesischen Meer entstanden sein könnte, wird es Heller, André Heller. "Krone des Lebens, Glück ohne Ruh, Liebe, bist du!": In Glück ohne Ruh entschleunigt Hubert von Goisern schließlich noch Rastlose Liebe von Johann Wolfgang von Goethe und Franz Schubert. Zu diesem Zeitpunkt fühlt man sich von Zeiten & Zeichen schon gut überfordert. Immerhin hat man da längst Hubert von Goiserns späten Versuch erlebt, einen Hit für die Zeit der Neuen Deutschen Welle um 1982 zu generieren. El Electro marschiert zwischen Namensvetter Hubert Kah, Kraftwerks Robotergesang, hüftsteifem Funk und dem Mussolini von DAF in die Après-Ski-Disco: Geh in die Knie – und tanz den Hubert Goisern! Nichts für ungut, aber zu wenig ist zu wenig. Und zu viel ist zu viel. (Christian Schachinger, 29.8.2020)