Am Mittwoch erschien Melania Trump zum Abschluss des Parteitags der US-Republikaner in einem hellgrünen Kleid. Die grelle, einheitliche Farbe und das glatte Material des Kleidungsstücks machten die First Lady zum idealen Hintergrund für Photoshop- und Videoeffekte. Auf Twitter wurde ihr Kleid von Nutzern als Green Screen verwendet.

Coronavirus-Zahlen und Jeffrey Epstein



Auf der Oberfläche von Melania Trumps Green-Screen-Kleid wurden von Nutzern Bilder und Videoausschnitte abgebildet, die auf Kritik an US-Präsident Donald Trump anspielten. Beispielsweise zeigte ihr Kleid Zahlen zu Coronavirus-Todesfällen in den USA oder Videoaufnahmen, auf denen Donald Trump zusammen mit Jeffrey Epstein zu sehen ist, einem verurteilten Sexualstraftäter.

Zudem nutzten einige Twitter-Nutzer die Gelegenheit, um den demokratischen US-Präsidentschaftskandidaten Joe Biden oder eine Wetterprognose neben Trump abzubilden. (red, 28.8.2020)