Am Mittwoch erschien Melania Trump zum Abschluss des Parteitags der Republikaner in einem hellgrünen Kleid. Die grelle, einheitliche Farbe und das glatte Material des Kleidungsstücks machten die First Lady zum idealen Hintergrund für Photoshop- und Videoeffekte. Auf Twitter wurde ihr Kleid von Nutzern als Green-Screen verwendet.

Coronavirus-Zahlen und Jeffrey Epstein



Auf der Oberfläche von Melania Trumps Green-Screen-Kleid wurde von Nutzern Bilder und Videoausschnitte abgebildet, die auf Kritkpunkte des US-Präsidenten anspielten. Beispielsweise zeigte ihr Kleid Zahlen zu Coronavirus-Todesfällen in den USA, oder Videoaufnahmen, auf denen Trump zusammen mit dem US-Amerikaner Jeffrey Epstein zu sehen ist, ein verureteilter Sexualtäter.

Auch nutzten einige Twitter-Nutzer die Gelegenheit, um den demokratischen US-Präsidentschaftskandidaten Joe Biden oder eine Wetterprognose neben Trump abzubilden. (red, 28.08.2020)