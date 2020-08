Die Stadt wollte eine große Anti-Corona-Demonstration am Samstag verbieten. Die Initiatoren gingen vor Gericht – und bekamen nun recht

Anfang August zogen Zehntausende durch Berlin, um gegen einschränkende Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Foto: ap

Berlin – Das Berliner Verwaltungsgericht hat das Verbot der umstrittenen Corona-Demonstration gekippt. Das teilte der Pressesprecher des Gerichts am Freitagnachmittag mit. Die Demonstration darf nur unter strengen Auflagen stattfinden. Gegner der Corona-Maßnahmen haben für Samstag in Berlin unter anderem eine größere Demonstration auf der Straße des 17. Juni angemeldet.

Diese Demonstration wurde von der Polizei untersagt – was zu einer kontroversen Debatte führte, in die sich sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel einmischte. Die Initiatoren gerichtlich gegen das Verbot vor, zudem meldeten sie bis zu 1.000 weitere Demonstrationen an.

Initiator klagt über "Angriff auf Grundgesetz"

Als einen Grund für das Verbot nannte die Polizei, dass durch die Ansammlung zehntausender Menschen – oft ohne Maske und Abstand – ein zu hohes Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung entstehe. Der Demonstrationsinitiator Michael Ballweg hatte dagegen in einer Erklärung von einem "feindlichen Angriff auf das Grundgesetz" gesprochen. Zur größten Kundgebung am Wochenende hatte die Initiative "Querdenken 711" aus Stuttgart für Samstagnachmittag 22.000 Teilnehmer angemeldet. (APA, 28.8.2020)