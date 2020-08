Sony hat in den USA eine Art PS5-Lotterie gestartet. Foto: Sony

Sony nimmt in den USA ab sofort Anmeldungen zu den Vorbestellungen der PS5 entgegen. Gewissheit hat man durch den Prozess aber keine. So soll ein unbekannter Auswahlprozess dafür sorgen, dass man die Konsole vorbestellen kann. Vorerst ist nur eine Anmeldung mit einem PSN-Konto möglich – Sony will somit Stammkunden bevorzugen.

Kein Wissen zum Preis

Pro Bestellung sind nur eine Konsole, zwei Kameras, zwei Controller, zwei Headsets und zwei Ladestationen möglich. Kleine Notiz am Rande: Da Sony noch immer keine Preise genannt hat, weiß man im Grunde nicht, wie viel der Einkauf nun kosten wird. Das Spielgerät soll laut entwischten Infos 499 Euro kosten. Bestellt man die Version ohne Laufwerk zahlt man 399 Euro.

Start in Europa noch unbekannt

Wann europäische Nutzer sich für die PS5-Lotterie anmelden können, ist noch offen. Bislang kann lediglich ein Newsletter abonniert werden, der die neuesten Infos direkt ins Postfach liefert. Auch Microsoft ist bisher recht schweigsam, was Vorbestellungen und Preis betrifft. Immerhin weiß man bei der Xbox Series X aber, dass diese im November in den Läden landet. (red, 28.8.2020)