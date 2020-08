Die "Liebesg'schichten und Heiratssachen" sorgen wieder für Quoten-Höhenflüge. Foto: ORF

Wien – Corona-Berichterstattung, "Liebesg'schichten und Heiratssachen" sowie die "Sommergespräche" und Sportevents wie die Formel 1 machen sich in punkto Quoten bezahlt: ORF 1 und ORF 2 konnten im August ihre Marktanteile gegenüber dem Vorjahr steigern. So kommt ORF 1 bis einschließlich Donnerstag, 27. August, in der allgemeinen Zielgruppe ab 12 Jahren auf einen Marktanteil von 7,2 Prozent nach 6,5 Prozent im Vergleichszeitraum des Vorjahres. ORF 2 erreicht 21 Prozent (2019 waren es 19,4 Prozent).

ORF 1 und ORF 2 kommen in Summe auf 28,2 Prozent nach 26 Prozent im August des Vorjahres. Die gesamte ORF-Gruppe mit allen vier Sendern hält in der Zielgruppe ab 12 Jahren bei 31,1 Prozent (+1,2 %), in der Zielgruppe von 12 bis 49 Jahren sind es 21,6 Prozent (+1,1 Prozent).

Der Privatsender Puls 4 dürfte mit einem Monatsmarktanteil von fünf Prozent in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen den laut eigenen Angaben stärksten August seit Senderbestehen erreichen (+ 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr). In der Zielgruppe ab 12 Jahren kommt Puls 4 derzeit auf 3,3 Prozent – nach 3,4 Prozent im August 2019.

ATV hält derzeit in der Zielgruppe ab 12 Jahren bei drei Prozent nach 3,4 Prozent im August 2019. Bei Servus TV sind es 3,2 Prozent (-0,2 Prozent). Wolfgang Fellners ö24.tv werden derzeit 0,8 Prozent (+ 0,4 %) bzw. 1,0 Prozent in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen bescheinigt (+0,6 %). Der Nachrichtensender Puls 24 erreicht hier 0,5 bzw. 0,7 Prozent. (red, 28.8.2020)