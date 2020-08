Außerdem: Die Ritter der Kokosnuss, Madagaskar – Im Labyrinth der Tsingy, Gone Girl – Das perfekte Opfer, Internet.Macht.Zukunft – mit Radiotipps

Griesgram Henri lässt eine Studentin ein halbes Jahr lang gratis bei sich wohnen – unter der Bedingung, dass sie die Ehe seines Sohnes zerstört: Claude Brasseur und Noémie Schmidt in der Komödie "Frühstück bei Henri", ORF 1, 22.10 Uhr. Foto: ORF/Wildbunch

20.15 KOMÖDIE

Die Ritter der Kokosnuss (GB 1975, Terry Jones, Terry Gilliam) König Arthur (Graham Chapman) zieht mit seinem Diener Patsy (Terry Gilliam) durchs mittelalterliche England, um Ritter für seine Tafelrunde zu finden. Die von Gott befohlene Suche nach dem Heiligen Gral wird zu einer Reise durch das famose Sketchparadies von Monty Python. Bis 22.05, Tele 5

20.15 DOKUMENTATION

Madagaskar – Im Labyrinth der Tsingy (F 2017, Jean-Michel Corillon) 20 Pariser Forscher besuchen den Nationalpark Tsingy de Namoroka im Westen Madagaskars. Wegen ihrer Biodiversität werden die Tsingy mit einer Arche Noah verglichen, in der sich die Evolution so gut studieren lässt wie an kaum einem anderen Ort des Planeten. Bis 21.45, Arte

20.15 THRILLER

Gone Girl – Das perfekte Opfer (USA 2014, David Fincher) Eine Ehefrau (Rosamund Pike) verschwindet, ihr Ehemann (Ben Affleck) wird verdächtigt. David Fincher legt seine Filmadaption von Gillian Flynns gleichnamigem Bestseller als vielschichtigen Thriller an und wirft einen genauen Blick auf menschliche Beziehungen. Bis 23.25, ProSieben

20.15 SCHWERPUNKT

Hugo Portisch – Die Welt und wir: China Hugo Portisch spannt einen Bogen von der jüngsten Geschichte Chinas bis zu den Anfangsjahren des chinesischen Staates unter Mao Tse-tung. Fortgesetzt wird der China-Abend auf ORF 3 um 21.05 und 22.00 mit den zwei Dokus Mao – Staatsgründer und Diktator und Mao und die große Hungersnot. Bis 22.50, ORF 3

21.45 DOKUMENTATION

Internet.Macht.Zukunft In Zukunft werden zunehmend Maschinen miteinander kommunizieren und nicht nur Menschen. Die Dokumentation stellt einige konkrete Anwendungsbeispiele vor, die schon bald das Verständnis von Mobilität grundlegend revolutionieren könnten. Bis 22.40, Arte

22.10 KOMÖDIE

Frühstück bei Monsieur Henri (L’étudiante et Monsieur Henri, F 2015, Ivan Calbérac) Der griesgrämige Monsieur Henri (Claude Brasseur) nimmt eine lebensfrohe Studentin (Noémie Schmidt) als Untermieterin auf in der Hoffnung, so die unliebsame Schwiegertochter loszuwerden. Ivan Calbéracs Komödie ist ein Schaulauf für sein gegensätzliches Hauptdarstellerduo. Bis 23.45, ORF 1

22.20 ACTION

Terminator 2 – Der Tag der Abrechnung (Terminator 2: Judgement Day, USA 1991, James Cameron) Kino als gewaltige Maschine mit menschlichem Herz: Mit der Fortsetzung seines ersten Terminator-Films setzte Regisseur James Cameron nicht nur beim Materialeinsatz noch eins drauf. Ein Klassiker. Bis 0.45, Servus TV

23.30 ANTIKRIEGSFILM

Die durch die Hölle gehen (The Deer Hunter, USA/GB 1978) Drei russischstämmige Stahlarbeiter aus Pennsylvania müssen in einen sinnlosen Krieg ziehen. In Gefangenschaft bei den Vietcong werden sie gezwungen, Russisches Roulette zu spielen, zum Schluss wird zaghaft God Bless America angestimmt. Michael Ciminos von Vilmos Zsigmond hinreißend fotografiertes Epos ist ein widersprüchlicher, aber zweifellos ein großer Film. Bis 2.25, 3sat

1.30 KRIMI

Columbo – Undercover (USA 1994, Vincent McEveety) Auf seinen Trenchcoat muss Inspektor Columbo (Peter Falk) bei den Ermittlungen um zwei tote Männer verzichten. Ungewöhnlich ist auch, dass der Fall entgegen den Konventionen der Serie erst zum Schluss gelöst wird. Eine Vintage-Folge aus dem Jahr 1975 gibt es im Anschluss um 3.00 für Schlaflose unter dem Titel Der Schlaf, der nie endet zu sehen. Bis 3.00, ORF 2