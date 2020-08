Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Ottakringer hat nach 26 Jahren die Zusammenarbeit als Premiumpartner des SK Rapid Wien beendet. Das Traditionsunternehmen aus dem 16. Wiener Gemeindebezirk erläuterte nun, dass die Aktionen der Anhänger der Hütteldorfer den Ausschlag für die Beendigung gaben.

"Aufgrund mehrmaliger Vorfälle in der Fanszene, die mit unseren Unternehmenswerten Offenheit und Toleranz nicht vereinbar sind, haben wir das Sponsoring beendet", teilte das Unternehmen auf der eigenen Homepage mit. Die Zusammenarbeit habe man aber "sehr geschätzt".

Nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga war bei einem Heimspiel Ende Juni gegen TSV Hartberg ein sexistisches Plakat vor der Fantribüne im Allianz Stadion zu sehen. Das Ethikkomitee der Bundesliga sanktionierte Rapid mit einer Geldstrafe von 20.000 Euro.

Kürzlich stellte Rapid mit Gösser einen Nachfolge-Sponsor vor. "Wir freuen uns auf eine Partnerschaft auf Augenhöhe", sagte Rapids Geschäftsführer Wirtschaft Christoph Peschek, "die Mehrwert für beide Seiten bietet und sind besonders stolz, in Zeiten wie diesen den Marktführer in der Kategorie Bier an Bord begrüßen zu dürfen. Das unterstreicht neuerlich unsere ungebremst große Attraktivität als Partner". (red, 28.8.2020)