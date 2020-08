Foto: APA / AFP / Robyn Beck

Washington – Der US-Schauspieler Chadwick Boseman, Hauptdarsteller in dem erfolgreichen Superhelden-Film "Black Panther", ist gestorben. Er erlag einer Darmkrebserkrankung, wie sein Agent am Freitag mitteilte. "Es war die große Ehre seiner Karriere, König T'Challa in Black Panther zum Leben zu erwecken", hieß es in einer Mitteilung auf seinen Social-Media-Seiten. "Er ist zu Hause gestorben, mit seiner Frau und Familie an seiner Seite."

Boseman, der mit Anfang 40 starb, hatte im Jahr 2016 die Krebsdiagnose erhalten. In der Öffentlichkeit sprach er nicht über seine Krankheit, stattdessen setzte er in Hollywood seine Arbeit an großen Filmprojekten fort. Boseman habe als "wahrer Kämpfer alles durchgestanden" und während und zwischen seinen zahlreichen Operationen und Chemotherapien die Dreharbeiten fortgesetzt, teilte seine Familie mit.

Schwarzer Superheld

Der von den Marvel-Studios produzierte Science-Fiction-Actionfilm "Black Panther" mit Boseman in der Hauptrolle kam im Februar 2018 in die Kinos und wurde weltweit zum Riesenerfolg. Auch von der Kritik wurden der Film ebenso wie Bosemans Darstellung äußerst positiv aufgenommen. Der Film spülte außerdem mehr als eine Milliarde Dollar in die Kinokassen. Boseman wurde damit zum ersten schwarzen Superhelden in der Geschichte der Marvel-Studios, er wurde zudem als erster Superhelden-Film für einen Oscar als bester Film nominiert. 2022 hätte Boseman in einer Fortsetzung auftreten sollen.

Zuvor war Boseman in zahlreichen TV-Produktionen aufgetreten, erst 2013 schaffte er es mit dem Film "42" über den Baseballspieler Jackie Robinson auf die Leinwand. Später stellte er auch den Musiker James Brown in "Get on Up" dar. Zuletzt spielte er im Kriegsfilm "Da 5 Bloods" von Regisseur Spike Lee.

Kollegen und Mitarbeiter reagierten schockiert. Der Regisseur Jordan Peele sprach von einem "schlimmen Schlag", Schauspieler Mark Ruffalo sagte, die Tragödien des Jahres 2020 würden durch den Tod Bosemans noch schlimmer.

Auch die demokratische Viezpräsidentschaftskandidatin Kamals Harris meldete sich zu Wort, sie postete ein Foto von sich selbst und Boseman. Auf Twitter posteten zudem viele unter dem Hashtag #WakandaForever ihre Erinnerungen an den Schauspieler. (APA, red, 29.8.2020)