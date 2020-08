In Frankreich steigen die Corona-Fälle massiv. Foto: Reuters / Charles Platiau

Das Wichtigste in Kürze:

Die für Samstag geplante Demo gegen Corona-Maßnahmen in Berlin , deren Teilnehmer bewusst auf Schutzmaßnahmen verzichten wollen, darf laut einem Gerichtsentscheid stattfinden .

, deren Teilnehmer bewusst auf Schutzmaßnahmen verzichten wollen, . In Frankreich spitzt sich die Lage rund um das Corona-Virus wieder zu. Zuletzt gab es mehr als 7.000 Neuinfektionen .

spitzt sich die Lage rund um das Corona-Virus wieder zu. Zuletzt gab es mehr als . Auch in den USA ist nun ein Fall einer Reinfektion mit dem Coronavirus festgestellt worden.

ist nun ein Fall einer mit dem Coronavirus festgestellt worden. Ebenfalls in den USA gibt es weiter Streit über das geplante Corona-Hilfspaket . Die Demokraten fordern etwa doppelt so viel wie Präsident Donald Trump bereitstellen will.

gibt es weiter Streit über das geplante . Die Demokraten fordern etwa doppelt so viel wie Präsident Donald Trump bereitstellen will. Argentinien hat seine seit 160 Tagen bestehenden Ausgangsbeschränkungen um weitere zwei Wochen verlängert.

hat seine seit 160 Tagen bestehenden um weitere zwei Wochen verlängert. In der chinesischen Stadt Wuhan, einst Epizentrum der Corona-Pandemie, öffnen wieder alle Schulen, dort gab es seit Mai keine Fälle mehr.

Corona-Demo in Berlin darf stattfinden

Die für Samstag geplante Großdemonstration von Gegnern der Corona-Auflagen darf nun endgültig stattfinden. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg bestätigte in der Nacht zwei Eilbeschlüsse des Verwaltungsgerichts Berlin im Wesentlichen. Damit seien die beiden polizeilichen Versammlungsverbote vorläufig außer Vollzug gesetzt, teilte das OVG mit. Es folgte damit dem Beschluss der Vorinstanz vom Freitag, wonach die von der Initiative "Querdenken 711" geplante Kundgebung gegen die Corona-Politik von Bund und Ländern unter Auflagen zur Einhaltung des Mindestabstands stattfinden könne. Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte die Demonstrationen verboten, weil Verstöße gegen die Infektionsschutzverordnung zu erwarten seien. Dagegen hatten die Organisatoren geklagt.

Die Polizeibehörde Berlin hatte dann gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Beschwerde beim OVG eingereicht. Polizeipräsidentin Barbara Slowik sagte dazu am Freitag: "Es gab aus unserer Sicht zu den Verboten keine Alternative, wenn wir eine Steigerung der Infektionen in Berlin vermeiden wollen." Denn Demonstranten wollten sich bewusst nicht an Hygieneregelen halten, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren.

Situation in Frankreich verschärft sich

In Frankreich spitzt sich die Lage mit mehr als 7.000 Corona-Neuinfektionen innerhalb von einem Tag weiter zu. Das Gesundheitsministerium sprach am Freitagabend von einem "exponentiellen" Anstieg. Auch in Krankenhäusern und auf den Intensivstationen steige die Zahl der Patienten wieder an – wenn auch auf niedrigem Niveau. Gleichzeitig treten immer schärfere Regelungen bei der Maskenpflicht in Kraft. Präsident Emmanuel Macron warnte angesichts der steigenden Zahlen vor Grenzschließungen innerhalb Europas.

In den vergangenen 24 Stunden seien 7.379 neue Fälle gezählt worden, meldete das Gesundheitsministerium am Freitagabend. Am Vortag waren es mehr als 6.000, davor mehr als 5.000. Die 4.000er-Schwelle war zuvor mehrfach überstiegen worden. "Die Dynamik des Fortschreitens der Epidemie ist exponentiell", hieß es. Seit einigen Wochen steigen die Fallzahlen im ganzen Land an – die Lage ist allerdings regional unterschiedlich.

Die Regierung hat 21 Départements im Land als Risikogebiete klassifiziert. Dort herrscht erhöhte Ansteckungsgefahr. Diese sogenannten roten Zonen liegen vorwiegend – aber nicht ausschließlich – an der Mittelmeerküste und rund um die Hauptstadt Paris. Das deutsche Außenamt hat für diese Gebiete eine partielle Reisewarnung erlassen, Österreich hat dies bisher noch nicht getan.

Reinfektion nun auch in den USA

Wissenschafter haben einer Studie zufolge eine erneute Corona-Infektion eines bereits seit längerem genesenen Patienten in den USA nachgewiesen. Dies zeige, dass die Immunität nach einer Infektion nicht absolut sei und Mehrfachansteckungen möglich seien, hieß es in der Studie. Zudem sei die zweite Erkrankung des Patienten schwerer ausgefallen als die erste.

Es sei aber unklar, inwieweit daraus generelle Schlussfolgerungen gezogen werden könnten. Die Studie von Forschern um Richard Tillett von der Universität Nevada wurde beim Magazin "The Lancet" eingereicht, bisher aber noch nicht unabhängig geprüft und veröffentlicht. Der Fall schien die erste nachgewiesene Zweifach-Infektion in den USA darzustellen.

Zuletzt hatten bereits Forscher in Hongkong, Belgien und den Niederlanden von dokumentierten Fällen erneuter Infektionen berichtet. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht angesichts von inzwischen weltweit fast 25 Millionen Coronavirus-Infektionen davon aus, dass es sich dabei um Einzelfälle handelt.

Weiter Streit um Corona-Hilfen in den USA

Die Verhandlungen über ein neues Corona-Hilfspaket stecken derweil trotz eines neuen Angebots von Präsident Donald Trump weiter fest. Trump sei bereit, das Volumen um 300 Milliarden auf 1,3 Billionen Dollar aufzustocken, teilte sein Stabschef Mark Meadows am Freitag mit. Die demokratische Präsidentin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, wies dies aber umgehend als zu wenig zurück.

Sie bekräftigte die Forderung ihrer Partei nach einem Volumen von 2,2 Billionen Dollar. Erst wenn die republikanische Seite dem zustimme, könnten die vor rund drei Wochen abgebrochenen Verhandlungen fortgesetzt werden. Die Demokraten hatten im Mai zunächst ein 3,4 Billionen Dollar schweres Hilfspaket gefordert. Später zeigten sie sich aber zu einem Kompromiss bereit, um sich in der Mitte bei 2,2 Billionen Dollar zu treffen.

Wuhan öffnet wieder alle Schulen

Die als Ausgangsort der Coronavirus-Pandemie geltende chinesische Millionenmetropole Wuhan will am Dienstag wieder alle Schulen und Kindergärten öffnen. Rund 1,4 Millionen Schülerinnen und Schüler sollen dann mit dem Ende der Sommerferien wieder regulär die insgesamt 2.842 Bildungseinrichtungen in der Stadt besuchen, wie die Behörden mitteilen. Die Universität soll schon am Montag öffnen.

Die Behörden empfehlen, auf dem Weg zur und von der Schule Masken zu tragen und öffentliche Verkehrsmittel wenn möglich zu meiden. Die Schulen sollen auf unnötige Massenversammlungen verzichten und müssen den Gesundheitsbehörden tägliche Bericht erstatten.

In der zentralchinesischen Stadt mit ihren elf Millionen Einwohnern war das neuartige Virus Ende Dezember erstmals festgestellt worden. Ende Jänner wurde sie für mehr als zwei Monate abgeriegelt. Seit April kehrt sie mit schrittweisen Lockerungen allmählich zur Normalität zurück, seit dem 18. Mai wurden keine neuen lokalen Ansteckungen gemeldet.

Weiter Ausgangssperre in Argentinien

Nach rund 160 Tagen in Quarantäne werden die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie in Argentinien um weitere zwei Wochen verlängert. Allerdings dürfen sich künftig wieder bis zu zehn Personen unter freiem Himmel treffen – aber mit Mundschutz und unter Beachtung eines Mindestabstands von zwei Metern, wie Präsident Alberto Fernández am Freitag in einer Videobotschaft sagte.

Argentinien hatte am 20. März recht strikte Ausgangsbeschränkungen verhängt, den Wirtschaftsbetrieb weitgehend heruntergefahren und die Grenzen geschlossen. Im Vergleich zu den Nachbarländern war es so zunächst gelungen, die Verbreitung des Virus deutlich zu bremsen. Nach rund fünf Monaten Einschränkungen ließ die Disziplin der Bevölkerung allerdings deutlich nach und die Zahl der täglichen Neuinfektionen stieg zuletzt auf über 10 000. Zudem kam es auch außerhalb des Großraums Buenos Aires wieder zu neuen Ausbrüchen. Bisher haben sich fast 400.000 Menschen in Argentinien mit dem Coronavirus infiziert, über 8.000 Patienten sind im Zusammenhang mit der Krankheit Covid-19 gestorben.

Restaurant in Barcelona bietet Tischgesellschaft zum Aufblasen

Mit aufblasbaren Puppen bekämpfen die Betreiber eines Restaurants in Barcelona in diesen Corona-Zeiten die negativen sozialen Folgen des vorgeschriebenen Mindestabstandes. Für jene Gäste, die sich an der Bar des Restaurants "La Pepita" in der spanischen Metropole nicht allein fühlen wollen, wurden am Schank mehrere "Trinkkumpane" aus Plastik hingesetzt.

Die Idee mit den Puppen sei ihrem Mann und Geschäftspartner Sergio schon während des Lockdowns im Frühjahr gekommen, um im leeren Laden etwas Partystimmung aufkommen zu lassen, erzählte Restaurant-Besitzerin Sofia Boixet der Zeitung "El Mundo". Man habe 20 Puppen gekauft und diese "mit unseren eigenen Kleidern bekleidet". (red, APA, 28.8.2020)