Foto: Piper

David Wellington: "Die letzte Astronautin"



Eine mit Horror-Elementen gespickte Hommage an Arthur C. Clarke: So könnte man David Wellingtons jüngsten Roman beschreiben. Der Autor, der seine Karriere mit Zombies begann, lässt hier einen Riesen-Oumuamua im Sonnensystem einschweben. Den gilt es zu erkunden – zu dumm nur, dass es auf der Welt nur noch einen Menschen mit astronautischer Erfahrung gibt. Und das ist just jene Frau, deren Scheitern überhaupt erst zur Einstellung des Raumfahrtprogramms geführt hatte.

Mehr