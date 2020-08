Eine kleinere Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen der deutschen Regierung gab es bereits am Freitag in Berlin. Foto: imago images/Stefan Zeitz

Nach der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Berlin-Brandenburg in der Nacht steht nun rechtskräftig fest: Die Kundgebungen in Berlin gegen die Corona-Politik der Bundesregierung dürfen am Samstag stattfinden.

Zuvor wollte das Land Berlin eine Genehmigung nicht hinnehmen, weil es Verstöße gegen die Infektionsschutzverordnung erwartet hatte. Und auch Polizeipräsidentin Barbara Slowik meinte noch am Freitag: "Es gab aus unserer Sicht zu Verboten keine Alternative, wenn wir eine Steigerung der Infektionen in Berlin vermeiden wollen." Sie befürchtete, dass sich Demonstrierende wie schon am 1. August bei einer Demo gegen die Corona-Politik bewusst nicht an Hygieneregelen halten werden. Doch das Verwaltungsgericht Berlin entschied schon am Freitag erstinstanzlich: Die Veranstalter hätten ein Hygienekonzept vorgelegt und mit 900 Ordnern und 100 "Deeskalationsteams" Vorkehrungen getroffen. Für ein Verbot lägen also keine Voraussetzungen vor – ein Urteil, das nun in der Nacht bestätigt worden ist.



Polizei mit 4.000 Kräften gerüstet

Die Polizei bereitet sich unterdessen mit rund 3.000 Kräften aus der Hauptstadt und 1.000 Kollegen aus den Bundesländern auf einen großen Einsatz vor. Die Veranstalter der Initiative "Querdenken 711" erwarteten rund 22.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Straße des 17. Juni nahe dem Brandenburger Tor. Davor ist ein Demo-Zug durch Berlin-Mitte geplant. Der Initiator der Kundgebung, Michael Ballweg, betonte, dass die Demonstration friedlich ablaufen solle. Dem gegenüber stehen Sorgen der Polizei vor einer zuvor schon im Internet formulierten "offene Gewaltbereitschaft" von Teilnehmern. Wie schon Anfang August gebe es auch viele Aufrufe von Rechtsextremisten zur Teilnahme an den Versammlungen.



Der deutsche Finanzminister und Vize-Kanzler Olaf Scholz (SPD) forderte die Teilnehmer der Anti-Corona-Demo auf, friedlich zu bleiben und die Hygiene-Regeln einzuhalten. "Wer am Wochenende friedlich demonstriert, soll dies tun – und dabei die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln beherzigen", sagte Scholz der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe). "Das Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut in unserer Demokratie, der Gesundheitsschutz der Bürgerinnen und Bürger ist es auch." (nig, 29.8.2020)