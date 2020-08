Buchtipps: Andrea Kromoser, familienlektüre.at, Ursula Tichy, buchstart.at

Stell dir vor, du besitzt etwas Großes, Wertvolles, das dir sehr wichtig ist, das nur dir gehört. Was würdest du tun, wenn dir einfällt, dass sich auch jemand anders dafür interessieren könnte? Würdest du teilen oder lieber niemanden ran lassen und beschützen, was du hast? Würdest du einen Zaun aufstellen oder eine Mauer bauen? – Das Eichhörnchen in diesem witzigen und gleichzeitig nachdenklichen Bilderbuch stellt sich diese Fragen. Es liebt seinen Baum sehr und je länger es über all das nachdenkt, desto mehr Angst bekommt es, ihn zu verlieren. Was würdest du ihm raten?

Olivier Tallec, "Das ist mein Baum." Aus dem Französischen von Ina Kronenberger. € 13,40 / 36 Seiten. Gerstenberg, Hildesheim 2020. Für die ganze Familie. (Andrea Kromoser)





In diesem wunderschön illustrierten Sachbuch erfährst du alles über Wale – die gigantischen Meerestiere, die sanftmütig und gesellig sind. Hast du gewusst, dass ein Grauwal bis zu 200 Jahre alt werden kann oder dass der Fleck hinter der Rückenflosse bei Schwertwalen so unverwechselbar ist wie dein Fingerabdruck? Du findest darin auch Interessantes über das größte Tier der Welt, den Blauwal – zu sehen auf einer extra aufklappbaren Seite – und auch über Delfine. Er frisst mehrere Tonnen Krill (sehr kleine Meereslebewesen) pro Tag. Mahlzeit! (Ursula Tichy)

Darcy Dobell, Becky Throns, "Die Welt der Wale. Lerne die Riesen der Ozeane kennen." Aus dem Englischen von Andreas Bredenfeld. € 20,50 / 74 Seiten. Kleine Gestalten, Berlin 2020. Ab 5 Jahren.





Ja, es stimmt! Zurzeit erscheinen sehr viele Bücher über Umweltschutz und Klimawandel, aber diese Themen sind einfach unheimlich wichtig und in aller Munde. Leider ist auch Plastik in all unseren Mündern. Und genau darum geht es in diesem informativen Kindersachbuch. Plastik und wie wir es vermeiden oder recyclen können und um Müllvermeidung generell. Die Autorin blickt auch zurück in die Vergangenheit, als Nahrungsmittel noch in Weidenkörbe oder Amphoren gelagert wurden und stellt natürliche Verpackungsmaterialien vor. (Ursula Tichy)

Ola Woldańska-Płocińska, "Schütze die Natur. Plastik – nein, danke!". Aus dem Polnischen von Marlena Breuer.€ 17,50 / 60 Seiten. Beltz & Gelberg, Weinheim 2020. Ab 6 Jahren und für alle.





Bee Simulator (PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch)

Bienen sind für unsere Umwelt sehr wichtig. Ohne sie würde es viele Pflanzen gar nicht mehr geben. Umso wesentlicher ist es also, dass wir auf die summenden Insekten Acht geben. Wie eine Biene so lebt und was sie nun überhaupt tut, kannst du beim Bee Simulator erfahren. Dabei spielst du eine Biene im New Yorker Central Park und lernst dabei auch jede Menge zu dem überaus fleißigen Insekt. Ein lehrreiches Honigschlecken!





Ring Fit Adventure (Nintendo Switch)

Videospiele können jede Menge Spaß machen, allerdings sollte man nicht auf regelmäßige Bewegung vergessen. Bei Ring Fit Adventure für die Nintendo Switch wird Gaming mit Sport kombiniert. Mit einem Ring müssen Übungen gemacht werden, die einen durchaus aus der Puste bringen. Strengt man sich an, bekämpft man dadurch Monster und kommt somit beim Spiel weiter. Belohnt werden besonders fleißige Spieler, die jeden Tag mit Ring Fit Adventure Sport machen. Also ran an den Ring und los geht’s!





Skate City (Apple Arcade)

Ollie, Kickflip und Grinden sind die populärsten Tricks beim Skateboarden. Bis man diese draufhat können Wochen bis Monate vergehen. Schneller geht es bei Skate City. Bei dem Spiel fürs iPhone und iPad wischt du mit deinem Finger auf dem Bildschirm herum und machst dadurch spektakuläre Tricks. Wie auch in der Realität ist das aber gar nicht so einfach. Mit ein bisschen Übung hast du es aber schnell drauf und springst wie ein Profi durch die Gegend.