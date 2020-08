In China hat es seit 14 Tagen hingegen keine neuen Übertragungen im Inland gegeben. In Brasilien stieg die Todeszahl über 120.000. Die Corona-Updates des Tages im Überblick

Corona-Test im indischen Bundesstaat Assam: Das Land hat in der Nacht auf Sonntag einen neuen Rekord für die Zahl der weltweiten Corona-Infektionen aufgestellt. Foto: EPA / STR

Das Wichtigste in Kürze:

Homeoffice – Gespräche starten im September

Bei den Vorschlägen für neue, konkrete Regelungen fürs Homeoffice soll es nun recht rasch gehen. Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) will im September die Sozialpartner zu ersten Gesprächen treffen, "um gemeinsam den Weg für ein Homeoffice-Gesetz zu ebnen", hieß es aus ihrem Ressort.

Das Arbeitsministerium habe zu Beginn des Sommers auch eine Arbeitsgruppe mit Experten eingesetzt. Es gehe darum, wie das Arbeitsrecht moderner und flexibler gestaltet werden könne, um den Anforderungen der Digitalisierung zu entsprechen. Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl hatte in der APA bereits klargemacht, dass die Heimarbeit für beide Seiten freiwillig sein müsse. Und "sollte jemand an der 11-Stunden-Nachtruhe sägen, dann kommt von uns auf jeden Fall ein Nein."

Weltweit mehr als 25 Millionen Corona-Fälle

Weltweit ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen am Sonntag auf mehr als 25 Millionen, wie eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf der Grundlage offizieller Angaben ergab. Auch die Agentur Reuters meldete, die Marke sei in der Nacht überschritten worden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO steht bei 24,6 Millionen.



Fast 40 Prozent der Gesamtfälle wurden in den USA und Brasilien registriert. Rund um den Globus sind bereits mehr als 842.900 Menschen an der vom Virus ausgelösten Krankheit Covid-19 gestorben.

14 Tage ohne Inlands-Infektionen in China

In China haben die Behörden den 14. Tag in Folge keine neue Coronavirus-Ansteckung im Inland registriert. Das ist der längste Zeitraum seit Beginn der täglichen Infektionszählungen Ende Jänner. Gemeldet wurden wie am Vortag neun Erkrankungen, bei denen es sich um Einreisende handeln soll.

Bei den in China gesondert registrierten Infektionen ohne Krankheitssymptome wurden vier neue Fälle gemeldet nach zehn Fällen am Tag zuvor.

Trauriger Rekord in Indien

Die indischen Behörden haben am Sonntag mehr als 78.700 Neuinfektionen binnen eines Tages mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet. In den vergangenen 24 Stunden seien 78.761 neue Infektionsfälle registriert worden, teilte das Gesundheitsministerium in Neu Delhi mit. So viele Infektionsfälle binnen eines Tages waren seit Beginn der Corona-Pandemie noch in keinem Land nachgewiesen worden.

Bisher hielten die USA den Rekord bei den täglichen Neuinfektionen: Dort hatten die Behörden am 17. Juli 77.638 Neuinfektionen gemeldet. Experten gingen aber schon bisher davon aus, dass die Dunkelziffer bei den Infektionsfällen in Indien sehr hoch ist, da verhältnismäßig wenig getestet wird.

Schon 120.000 Tote in Brasilien

Gut sechs Monate nach seinem ersten Corona-Fall hat Brasilien die Schwelle von 120.000 Pandemie-Toten überschritten. In dem südamerikanischen Land mit knapp 220 Millionen Einwohnern starben inzwischen 120.262 Menschen an oder mit dem neuartigen Coronavirus, wie das Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte. Mehr als 3,8 Millionen Menschen in dem Land haben sich mit dem Virus infiziert.

Die Behörden meldeten 41.350 Neuinfektionen, wobei der rechtsextreme Staatspräsident Jair Bolsonaro nach Ansicht seiner Kritikerinnen und Kritiker mehrere Schritte gesetzt hat, die zur mangelhaften Zählung und einer vermutlich hohen Dunkelziffer führen dürften.

Brasilien ist weltweit das zweite Land mit mehr als 120.000 Corona-Toten. Noch mehr Tote zählen nur die USA mit mehr als 182.000. Anders als in Europa und Asien, wo die Infektionszahlen und Todesfälle zunächst stark anstiegen und dann mit den Ausgangssperren wieder zurückgingen, verharrt die Pandemie in Brasilien seit drei Monaten auf einem hohen Niveau mit durchschnittlich rund tausend Todesfällen am Tag. Allerdings haben sich Zahlen der Neuinfektionen und der Todesfälle in den vergangenen Wochen allmählich etwas stabilisiert.

Deutsche Regierung über Ausschreitungen in Berlin entsetzt

Die Eskalation vor dem Berliner Reichstagsgebäude im Verlauf der Proteste gegen die Corona-Auflagen ist von der Bundesregierung scharf verurteilt worden. Dass Chaoten und Extremisten das Reichstagsgebäude und damit die Wirkungsstätte des Parlaments und das symbolische Zentrum unserer freiheitlichen Demokratie für ihre Zwecke missbrauchten, sei unerträglich, sagte Innenminister Horst Seehofer (CSU) der "Bild am Sonntag". "Meinungsvielfalt ist ein Markenzeichen einer gesunden Gesellschaft. Die Versammlungsfreiheit hat aber dort ihre Grenzen, wo staatliche Regeln mit Füßen getreten werden".

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) teilte auf Twitter mit: "Nazisymbole, Reichsbürger- und Kaiserreichflaggen haben vor dem Deutschen Bundestag rein gar nichts verloren." Außenminister Heiko Maas (SPD) twitterte: "Reichsflaggen vorm Parlament sind beschämend."

Am Samstag hatten Demonstranten am Reichstagsgebäude eine Absperrung durchbrochen und waren die Treppe hinauf gelaufen. Einige von ihnen warfen Flaschen und Steine auf Polizisten, die die Demonstranten wieder zurückdrängten, wie die Polizei mitteilte. Auch nahe der russischen Botschaft kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten. Dort hätten bis zu 3000 "Reichsbürger und Extremisten" demonstriert, sagte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD). 200 Personen seien festgenommen worden.

Rettung für Avianca

Kolumbiens Regierung wird sich an der finanziellen Neuaufstellung der kolumbianischen Fluggesellschaft Avianca beteiligen – mit einem Darlehen von bis zu 370 Millionen Dollar (rund 310 Mio Euro). Damit solle der Betrieb aufrechterhalten werden, hieß es in einer Mitteilung des Finanzministeriums vom Samstag (Ortszeit). Avianca hatte wegen des massiven Umsatzrückgangs infolge der Corona-Krise im Mai Insolvenz angemeldet.

Die Holding und mehrere Tochterunternehmen beantragten nach eigener Angabe Gläubigerschutz nach Kapitel 11 des US-Insolvenzrechts. Wegen der Reisebeschränkungen in der grassierenden Corona-Pandemie musste Avianca Mitte März seinen regulären Betrieb weitgehend einstellen. Die Rettungsaktion müsse noch von dem Richter, der mit dem Fall in New York betraut ist, bewertet und autorisiert werden, hieß es in der Mitteilung weiter. (red, APA, dpa, Reuters, 30.8.2020)