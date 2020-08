Wakanda Forever. Foto: AFP

Orlando – Plötzlich, nach Tagen großer Emotionen im "beschissensten Jahr" seines Lebens, begann LeBron James zu tanzen. Im Black-lives-matter-Shirt schwang der Superstar der NBA seine Hüften katzengewandt zum 80er-Jahre-Hit "Smooth Operator", seine weißen Schuhe der Größe 49 glitten schwerelos übers Parkett. Eine Last schien von ihm abzufallen: Der US-Sport ist nach einer Protestpause zurück – laut und politisch, gegen Polizeigewalt, gegen Rassismus, gegen Donald Trump.

James und andere Größen hatten vor dem nie dagewesenen Ligen-Shutdown in Basketball (NBA/WNBA), Eishockey (NHL) und Fußball (MLS), dem sich Teile des Tennis-Zirkus, des Baseball und des American Football anschlossen, den Rat der wohl prominentesten Stimme der Schwarzen eingeholt. "Barack Obama ist ein großer Mensch", berichtete James über das Gespräch mit dem Ex-Präsidenten, und, eindeutiger Gruß an den Spalter Trump: "Ich wünschte, er wäre immer noch im Weißen Haus."

Angst vor Polizisten

Der Mord an George Floyd und die jüngsten Schüsse auf den Schwarzen Jacob Blake in Kenosha/Wisconsin haben den US-Sport endgültig tief politisiert. Vier Jahre nach dem Kniefall des NFL-Quarterbacks Colin Kaepernick während der Nationalhymne erheben die Spielerinnen und Spieler ihre Stimme konzertiert. Ihr Aufschrei ist unüberhörbar, LeBron James ist ihr Vorsänger.

"Wir, schwarze Männer, schwarze Frauen, schwarze Kinder: Wir haben Angst in Amerika", sagte er vor dem Einzug seiner Los Angeles Lakers ins Play-off-Halbfinale in der Nacht zum Sonntag. "Wir wissen nicht, ob ein Polizist mit dem richtigen oder falschen Fuß aufgestanden ist, wenn er das Haus verlässt, ob er wütend ist. Oder ob er vielleicht sagt: Heute endet das Leben eines Schwarzen."

Chris Paul fordert Aufklärung. Foto: AFP

NBA-Abbruch abgewendet

Die Schüsse auf Blake mit den anschließenden Unruhen haben viele Menschen und damit auch Sportler bewegt. "Lasst uns aus der Vergangenheit lernen", forderte Chris Paul, Präsident der Spieler-Vereinigung und Point Guard bei Oklahoma City Thunder. "Wie um alles in der Welt sollen wir vorangehen, ohne zu wissen, was gewesen ist?"

James hatte anfangs sogar vehement einen Abbruch der NBA-Saison gefordert, die coronabedingt in der Disneyworld-Blase von Orlando/Florida gespielt wird. Obama riet dann anscheinend zu einer Pause, auch der große Michael Jordan schaltete sich als Vermittler ein.

Wahllokale in NBA-Hallen

Die Pause nutzte der Sport, um sich zu sammeln und die Initiative zu ergreifen. Die NBA will sozialer werden und im November alle ihre Hallen als Wahllokale zur Verfügung stellen. Vor Wiederaufnahme der NHL wurden emotionale Videos auf den Anzeigetafeln abgespielt: Die Profis riefen zu "etwas auf, das viel größer ist als nur Eishockey: gesellschaftlicher Wandel". Die NHL ist in überwältigender Mehrheit weiß, schwarze Stars wie Ryan Reaves ("Wir müssen raus aus der Blase") oder PK Subban sind die Ausnahme.

Ganz anders in der NBA, in deren Top 10 der ewigen Scorerliste nur einer weiß ist: Dirk Nowitzki. LeBron James, Dritter der Liste, nahm nach dem Krebs-Tod des von ihm verehrten Superhelden-Schauspielers Chadwick Boseman ("Black Panther") auch Bezug auf Kobe Bryant, die Nummer vier. "Wir haben die Schwarze Mamba und den Black Panther in einem Jahr verloren. Man kann ohne Zweifel sagen, dass 2020 das beschissenste Jahr meines Lebens ist."

Es ist ein Jahr der Trauer. Und ein Jahr des Kampfes. (sid, 30.8.2020)