Aufgewachsen bin ich in Italien, umgeben von köstlichem Essen und frisch zubereiteten Speisen: Omas eingelegte Tomaten, Ravioli oder Rote-Rüben-Schokokuchen. Beim Kochen die Sinne erwecken und das mit anderen zu teilen, bereitet mir große Freude.

Gegensätze ziehen sich an und bilden manchmal eine überraschende Harmonie. So ist das auch bei diesem farbenfrohen Salat aus süßen Trauben, scharfem Rucola und Büffelmozzarella. Das I-Tüpfelchen: die leichte Lakritznote des Estragons. Wir essen diesen Salat gern als Antipasti. Er passt aber auch gut zu gegrilltem Fleisch.

Der Herbst bringt Trauben

Schon im Hochsommer werden die ersten Trauben geerntet, im September startet dann die große Lese. In Italien werden dabei hunderte von Sorten zu Wein weiterverarbeitet. Tafeltrauben werden immer öfter kernlos gezüchtet, dabei gelten gerade die Traubenkerne als sehr gesundheitsfördernd. Ihr Obsthändler wird jedenfalls ab dem Spätsommer eine Auswahl anbieten. Vielleicht hat er sogar verschieden scharfe Rucolasorten. Probieren Sie, welche Ihnen zusagt.

Foto: Alessandra Dorigato

Rucola, ein Liebling in Italiens Küchen

Wir Italiener lieben Rucola. Der Verwandte des Löwenzahns wächst wild oder wird gezüchtet. Wilder Rucola schmeckt scharf und nur die jungen Blätter sind zart. Bei vielen Zuchtformen ist die Schärfe abgemildert und die Blätter verholzen auch nicht. Rucolasamen werden bei uns gern statt Senfsamen für die mostarda verwendet, süß-scharf eingelegte Früchte. Die Rucolablätter bilden wiederum ein kongeniales Team mit Tomaten, werden aber genauso gern mit Kartoffeln, Pizza oder Geflügel kombiniert sowie als Pesto haltbar gemacht. Und wenn meine Oma keine Kamille für den Abendtee fand, pflückte sie Rucola. Der Tee ist herber, aber genau so beruhigend.

Foto: Alessandra Dorigato

Zutaten für 2-4 Personen (eigener Gang oder Beilage)

400 g rote Trauben

200 g Rucola

100 g Büffelmozzarella

1-2 große Zweige Estragon

4-6 EL Olivenöl

Saft einer Zitrone

1 EL Honigsenf

Salz und Pfeffer

Samen oder Nüsse nach Belieben: Haselnüsse, Cashews, Sonnenblumenkerne, Mandeln

Zubereitung

Rucola, Trauben und Estragon waschen und trocken tupfen. Rucola eventuell von groben Stielen befreien. Trauben abrebeln und halbieren. Büffelmozzarella zerstückeln. Rucola und Trauben in eine breite Schüssel geben. Von den Estragonzweigen die Blätter abzupfen und die Hälfte in den Salat mischen. Samen bzw. Nüsse in einer beschichteten Pfanne ohne Öl rösten und grob hacken.

Zitronensaft, Olivenöl, Senf, Salz und Pfeffer in ein verschließbares Gefäß geben und gut schütteln. So mischt sich der etwas zähflüssige Senf am besten mit den anderen Zutaten. Die Marinade unter den Salat mischen. Mit den gerösteten Nüssen, dem Büffelmozzarella und dem restlichen Estragon dekorieren und sofort servieren.

Tipps: Versuchen Sie statt Büffelmozzarella einmal würzigen Gorgonzola oder Ziegenkäse im Traubensalat. Veganer lassen den Käse einfach weg und gönnen sich dafür eine Extraportion Nüsse. Statt der Nüsse oder dazu können Sie auch Weißbrotwürfel in Olivenöl rösten, etwas salzen und über den Salat streuen.

Foto: Alessandra Dorigato

Schon meine Mutter und Großmutter haben eingekocht und auch ich pflege diesen Brauch. Diese köstliche Traubenmarmelade mit Minze und Chili hat einen beeindruckenden Geschmack und ist ein der Lieblingsrezepte meiner Oma. (Alessandra Dorigato, 22.9.2020)

