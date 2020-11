Norditalien trifft Süditalien bei diesem Secondo-Piatto-Gericht. Entstanden ist das überbackene Hühnerfilet in Parmesankruste aber gar nicht in Italien, sondern in New York. Italienische Einwanderer brachten ihre vielfältigen Kochtraditionen mit. Und manches neue Rezept reiste zurück in die alte Heimat.

Little Italy

Die erste Welle der Auswanderungen setzte nach der Vereinigung Italiens 1861 ein. Hundertausende, zum Großteil aus dem ärmeren Süden, verließen in den darauffolgenden Jahrzehnten ihr Land. Die Hoffnung auf eine wirtschaftlich bessere Zukunft brachte viele in die Lower East Side von Manhattan. Sizilianer, Neapolitaner und Familien aus Kalabrien, aber auch Genueser, Mailänder und andere Norditaliener prägten die Straßenzüge von "Little Italy" mit ihren jeweiligen Dialekten, Bräuchen und speziellen Speisen. Ein Spaziergang durch das Viertel war wie eine Reise durch Italien.

Foto: Alessandra Dorigato

Fusion-Küche

New York gilt als Schmelztiegel von Nationen und Kulturen. Die Küche in Little Italy war davon nicht ausgenommen. Hier wurde das Hühnerfilet in Parmesankruste zum ersten Mal serviert: Einflüsse aus dem Mailänder Raum – panierte Schnitzel – trafen auf die neapolitanische Vorliebe, nicht nur Pizzabrot mit Tomatensauce und Käse zu überbacken. Das Rezept war ein Erfolg. Bald wurden damit auch außerhalb von Little Italy Sandwiches oder deftige Kuchen belegt. Und italienische Restaurants fingen an, Wettbewerbe um das perfekte Hühnerfilet in Parmesankruste zu organisieren.

Foto: Alessandra Dorigato

Zutaten

Tomatensauce

200 g Tomatensauce

Olivenöl

1 Knoblauchzehe

1/2 Zwiebel

Huhn

4 Hühnerfilets, dünn geschnitten

2 EL Mehl

2 Eier

Salz

200 g Parmesan, gerieben

Öl zum Braten

Außerdem

50 g Provola-Käse

Zubereitung

Für die Tomatensauce den Knoblauch schälen, die Zwiebel fein hacken. Knoblauch und Zwiebel in reichlich Olivenöl goldbraun braten. Tomatensauce hinzufügen, leicht rühren und köcheln lassen, bis das Huhn fertig ist. Den Backofen auf 180° C vorheizen.

Für das panierte Huhn Mehl, Eier und Parmesan auf drei verschiedene Teller geben. Eier etwas salzen und mit der Gabel verquirlen. Die Filets zuerst im Mehl, dann in den Eiern und zuletzt gut im Parmesan wenden. Die Filets in heißem Öl von beiden Seiten goldbraun braten. Danach mit Küchenpapier überschüssiges Fett abtupfen.

Nun die Filets in eine feuerfeste Form legen. Mit der Tomatensauce sowie Provola-Scheiben bedecken und circa zehn Minuten im heißen Ofen überbacken, bis der Käse geschmolzen ist.

Foto: Alessandra Dorigato

