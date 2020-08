In dieser Galerie: 4 Bilder 450 Menschen wurden Migrantinnen und Migranten wurden am Sonntag auf der Insel Lampedusa in Sicherheit gebracht. Ihr Boot hatte wegen des starken Windes zu kentern gedroht. Foto: Reuters Die Bewohnerinnen und Bewohner der Insel fühlen sich wegen der hohen Zahl überfordert. Foto: APA / AFP / Mauro Seminaria Einige von ihnen demonstrierten nach Aufruf der rechten Lega gegen die Ankunft der Geretteten. Foto: EPA / Elio Desiderio

Rom – Die italienische Küstenwache hat in der Nacht auf Sonntag ein Flüchtlingsboot mit etwa 450 Migranten an Bord in Sicherheit gebracht. Das Boot, das vier Kilometer vor Lampedusa lokalisiert wurde, drohte wegen des starken Schirokko-Windes und den hohen Wellen zu kentern, berichtete die Küstenwache. Die Migrantinnen und Migranten wurden auf der Mittelmeerinsel untergebracht. Schon zuvor hatte die Behörde 49 besonders gefährdete Menschen vom Schiff "Louise Michel" gebracht, das in eine Notsituation geraten war. Diesem Schiff nahm später die "Sea Watch 4" 150 weitere Personen ab.

Lampedusa ist mit starken Migrationsbewegungen konfrontiert. Weitere 500 Migranten hatten an Bord von 30 kleineren Booten zwischen Freitag und Samstag die Mittelmeerinsel erreicht. Dies löste den Protest einiger Inselbewohner unter der Leitung der ehemaligen Senatorin der rechten Lega, Angela Maraventano, aus. Sie versuchten, das Anlaufen der Schiffe in den Hafen zu verhindern. Maraventano forderte die sofortige Rückführung tunesischer Migranten.

Protestbrief in Tunesien

Der Bürgermeister von Lampedusa, Salvatore Martello, schrieb dem tunesischen Präsidenten Kaïs Saïed einen Protestbrief. "1.500 Menschen befinden sich in unserer Flüchtlingseinrichtung. Die Situation ist unerträglich", schrieb Martello, der mit einem "Streik" der ganzen Insel drohte.



Zwei Quarantäneschiffe sind vor Sizilien und Lampedusa vor Anker, an Bord sind Hunderte Migranten, die wegen des Covid-19 isoliert werden müssen. Circa 18.000 Migranten sind seit Anfang 2020 in Italien nach Fahrten über das Mittelmeer eingetroffen. Im Vergleichszeitraum 2019 waren es 4.878.

Auch ein Todesopfer an Bord

Zugleich sind mehrere private Boote im Mittelmeer unterwegs. Darunter ist die vom Künstler Banksy unterstützte "Louise Michel". Die Besatzung der unter deutscher Flagge fahrenden "Louise Michel" hatte am Freitagabend um Hilfe gebeten. Das Schiff befand sich am Samstag südöstlich von Lampedusa.

Eine zehnköpfige Crew kümmerte sich den Angaben zufolge zeitweise um 219 Menschen an Bord des Schiffes, die bei Rettungsaktionen aufgenommen worden waren. 89 waren am Donnerstag gerettet worden, 130 weitere am Freitag. Weil das Schiff bereits voll war, mussten 33 von ihnen zunächst auf einer Rettungsinsel ausharren. An Bord befand sich auch ein Toter, andere Migranten waren verletzt. Das Schiff konnte sich nach eigenen Angaben nicht mehr sicher fortbewegen. Erst später halb die italienische Küstenwach und dann die "Sea Watch 4".

Banksy kauft "eine Yacht"

Erst kürzlich war bekannt geworden, dass der geheimnisumwitterte Streetart-Künstler Banksy das Rettungsschiff unterstützt. "Er hat das Schiff finanziert und bemalt", hatte die Sprecherin einer Organisation, die eine eigene Website zur "Louise Michel" erstellt hat, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Wer der Besitzer des Schiffes ist, wollte die Sprecherin nicht sagen.

In einem neuen Video auf Instagram kritisierte der Künstler den Umgang der EU mit Flüchtlingen auf dem Mittelmeer. "Wie die meisten Menschen, die es zu etwas in der Kunstwelt gebracht haben, habe ich eine Yacht gekauft, um auf dem Mittelmeer herumzukreuzen", ist mit ironischem Unterton in den Untertiteln des knapp einminütigen Videos zu lesen.

Der Zusammenschnitt zeigt Fotos und Videosequenzen, die unter anderem die "Louise Michel" und schwarze Migranten im Wasser zeigen. Auf dem rosa bemalten Schiff ist auf einer Schiffswand ein Kunstwerk Banksys zu sehen: ein Mädchen mit Schwimmweste und einem herzförmigen Rettungsring. "Es ist ein Schiff der französischen Marine, das wir in ein Rettungsboot umgebaut haben, weil die EU-Behörden Notrufe von "Nicht-Europäern" absichtlich ignorieren", hieß es.

Auf dem Boot von Griechenland nach Italien

Unterdessen wurden vor der westgriechischen Insel Zakynthos rund 80 Migranten aufgegriffen, die an Bord eines Bootes auf dem Weg nach Italien waren. Wie der staatliche griechische Rundfunk (ERT) unter Berufung auf die Küstenwache am Sonntag berichtete, wurden die Menschen zu einem kleinen Hafen der westgriechischen Halbinsel Peloponnes nahe Olympia gebracht.

Sie seien aus verschiedenen griechischen Migrantenlagern nach Westgriechenland gekommen, erzählten sie. Sie bezeichneten sich als Iraker, Syrer, Afghanen, Türken und Kurden. Die Behörden suchen nun nach Schleusern, die ihnen das Boot zur Verfügung stellten, um nach Italien zu kommen, berichtete das Staatsradio weiter. (red, APA, 30.8.2020)