19.40 REPORTAGE

Re: Die Lebensmittel-Retter – Ins Regal statt in die Tonne Kommerzielle Anbieter wie Sirplus aus Berlin oder der schwedische Onlinehändler Matsmart treten neuerdings als selbsternannte Lebensmittelretter auf, verfolgen aber wirtschaftliche Ziele. Droht ein Verteilungskampf? Bis 20.10, Arte

20.15 DOKUMENTARFILM

Kroos (D 2020, Manfred Oldenburg) Kein deutscher Fußballer hat so viele internationale Titel gewonnen wie Toni Kroos. Während ihn die einen für ein Genie halten, sehen andere in ihm einen Phlegmatiker, der sein Potenzial nicht ausschöpft. Bis 22.05, Arte

20.15 ACTIONTHRILLER

Mission: Impossible (USA 1996, Brian De Palma) Ein Spezialagenteneinsatz in Prag geht gründlich schief, Ethan Hunt (Tom Cruise) versucht herauszubekommen, warum. In Brian De Palmas Startschuss für slicke Leinwandadaptionen der Fernsehserie Kobra, übernehmen Sie kämpft ein attraktiver Cast (Emmanuelle Béart, Jean Reno) mit einem verwickelten Plot. Bis 22.40, Kabel eins

21.05 TALK

Sommergespräche: Sebastian Kurz Simone Stribl im Gespräch mit dem türkisen Bundeskanzler. Bis 22.00, ORF 2

22.05 POLITDRAMA

Der Präsident (Le Président, F/I 1960, Henri Verneuil) Der ehemalige Ministerpräsident Emile Beaufort (Jean Gabin) wird von seinem früheren Kabinettschef (Bernard Blier) gebeten, ihn als Nachfolger zu unterstützen – obwohl er einst für eine finanzielle Misere gesorgt hat. Beaufort lässt sich scheinbar darauf ein. Das fesselnde Politdrama von Henri Verneuil (Angst über der Stadt) beruht auf einem Roman von Georges Simenon. Bis 23.55, Arte

Jean Gabin behält in "Der Präsident" in Henri Verneuils Adaption eines Romans von Georges Simenon die Fäden in der Hand, Arte, 22.05 Uhr. Foto: Arte/Cité Films/Terra Films/Fides Productions/G.E.S.I. Cinematografica

22.15 THRILLER

The Accountant – Die Spur des Geldes (USA 2016, Gavin O’Connor) Der erste Actionheld mit Asperger-Syndrom: Ben Affleck spielt in The Accountant einen mathematisch hochbegabten Buchhalter. Seine Steuerberatung ist nur Tarnung, tatsächlich frisiert er die Bücher für Verbrechensorganisationen und weiß auch mit Waffen umzugehen. Ein gewisses Talent braucht es allerdings auch, um die verworrenen Handlungsstränge zu entwirren. Bis 0.10, ZDF

22.30 DOKUMENTARFILM

Kunst für Millionen (USA 2018, Nathaniel Kahn) Kunstwerke erzielen heute atemberaubende Verkaufspreise. Doch kann der Wert von Kunst wirklich in Dollar gemessen werden? Und was bedeutet dieses kommerzgetriebene Konzept für die Kunstschaffenden selbst? Bis 0.00, ORF 2

23.55 DOKUMENTARFILM

Days (TWN 2020, Tsai Ming-Liang) Kang, der an starken Schmerzen leidet, und der Tagelöhner Non treffen einander in Bangkok, kommen einander näher und gehen wieder auseinander. Mit Days schuf Filmemacher Tsai Ming-Liang eine ebenso reduzierte wie eindringliche Studie der Einsamkeit. Bis 1.55, Arte

(Karl Gedlicka, 31.8.2020)