Nach ersten Hochrechnungen liegt die regierende DPS nach den Wahlen in Montenegro knapp vorne

Nach ersten Hochrechnung liegt Milo Djukanović mit seiner DPS bei den Wahlen in Montenegro knapp vorne. Foto: EPA

Die seit 1991 in Montenegro regierende Demokratische Partei der Sozialisten (DPS) von Milo Djukanovic liegt laut ersten Hochrechnungen nach der Parlamentswahl knapp in Führung. Laut Hochrechnungen der nicht-staatlichen Organisation CEMI nach der Auszählung von rund der Hälfte aller Stimmen führt die DPS mit 34,2 Prozent nur knapp vor der oppositionellen pro-serbischen Allianz mit 33,7 Prozent.

Auch die ersten veröffentlichten Angaben der staatlichen Wahlkommission nach der Auszählung von knapp zwei Prozent der Stimmen verweisen auf einen erneuten Wahlsieg der DPS mit knapp 37 Prozent der Stimmen vor der pro-serbischen Opposition um die Demokratische Front (DF) mit 32,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei etwa 75 Prozent.

Die DPS und Milo Djukanović sind seit 1990, seit den ersten freien Wahlen an der Macht. Djukanović war jahrelang entweder Premier oder Präsident – zurzeit hat er das Amt des Staatschefs inne. Doch die Macht der DPS bröckelte in den vergangenen Jahren. Auch diesmal ist zu erwarten, dass die DPS einige andere Koalitionspartner brauchen wird, um an der Macht zu bleiben. (APA, red, 30.8.2020)