Weltweit sind laut Experten 25 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Foto: imago images / Petra Schneider

Das Wichtigste in Kürze:

Weltweit ist die Zahl der registrierten Corona-Infektionen auf über 25 Millionen gestiegen. Am meisten Infizierte und Todesfälle gibt es in den USA.

ist die Zahl der auf über gestiegen. Am meisten Infizierte und Todesfälle gibt es in den USA. Der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes kritisiert den Entwurf für das neue Covid-Gesetz . Konkret bemängeln die Experten unklare Formulierungen zu öffentlichen und bestimmten Orten.

des Bundeskanzleramtes kritisiert den . Konkret bemängeln die Experten unklare Formulierungen zu öffentlichen und bestimmten Orten. In Brasilien gab es am Sonntag über 16.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Nach den USA ist Brasilien weltweit am schwersten von der Pandemie betroffen.

gab es am Sonntag über mit dem Coronavirus. Nach den USA ist Brasilien weltweit am schwersten von der Pandemie betroffen. Die US-Arzneimittelaufsichtsbehörde FDA hält eine Zulassung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus in den USA noch vor Abschluss der dritten und finalen Testphase für denkbar.

Forscher: Mehr als 25 Millionen Infektionen weltweit

Die Zahl der weltweit registrierten Coronavirus-Infektionen hat die Marke von 25 Millionen überschritten. Das geht aus Daten der Johns Hopkins Universität in Baltimore vom Sonntagabend (Ortszeit) hervor. Mit knapp sechs Millionen verzeichneten die USA dabei die höchste Zahl an Infektionen, gefolgt von Brasilien mit rund 3,9 Mio. Fällen. An dritter Stelle steht Indien (1,3 Milliarden Einwohner), wo bisher 3,5 Millionen Infektionen registriert wurden. Die Weltbevölkerung beträgt fast 7,8 Milliarden Menschen.



Auch bei der Zahl der Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung stehen die USA demnach an erster Stelle mit gut 183.000 – in einem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern. An zweiter Stelle folgt auch hier Brasilien (knapp 220 Millionen Einwohner) mit mehr als 120.000 Toten. Mexiko (126 Mio. Einwohner) verzeichnet mit knapp 64.000 Todesfällen die dritthöchste Zahl. Insgesamt starben den Angaben zufolge seit Beginn der Pandemie bisher rund 845.000 Menschen weltweit nach einer Infektion an oder mit dem Virus.

Brasilien meldet über 16.000 Neuinfektionen

Die brasilianischen Behörden haben am Sonntag 16.158 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag mit über 40.000 gemeldet. Damit stieg die Zahl der landesweit registrierten Ansteckungen auf mehr als 3,86 Millionen, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Die Zahl der an oder mit dem Virus Verstorbenen erhöhte sich offiziellen Angaben zufolge um 566 auf 120.828.

Das knapp 220 Millionen Einwohner zählende Brasilien ist nach den USA am schwersten von der Pandemie betroffen. Die Zahlen fallen Sonntags tendenziell niedriger aus, da es in Teilen des Landes zu Verzögerungen bei der Auswertung der Testergebnisse kommt.

US-Behörde: Zulassung von Serum vor Testende möglich

Die US-Arzneimittelaufsichtsbehörde FDA hält die Zulassung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus in den USA noch vor Abschluss der dritten und finalen Testphase für denkbar. Der entsprechende Antrag müsse vom Hersteller kommen, sagte FDA-Chef Stephen Hahn der Zeitung "Financial Times" (Sonntag-Ausgabe). Er betonte, dass es sich dabei nicht um eine "politische Entscheidung" handeln würde. Seine Behörde würde dann aufgrund der vorliegenden wissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse und Daten darüber entscheiden, ob der Antrag "angemessen" sei oder nicht, führte der Behördenleiter in dem Interview mit der "Financial Times" aus.

Hahn wird von Medizinern vorgeworfen, sich im Umgang mit der Corona-Pandemie bereits wiederholt Druck aus dem Weißen Haus gebeugt zu haben. So hagelte es Kritik an der Entscheidung der FDA vom März, das Malaria-Mittel Hydroxychloroquin für die Behandlung von Coronavirus-Patienten zuzulassen. (APA, red, 31.8.2020)