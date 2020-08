In dieser Galerie: 2 Bilder Rund 38.000 Menschen demonstrierten am Samstag gegen die Maßnahmen der deutschen Regierung im Kampf gegen das Coronavirus. Darunter auch Polizisten außer Dienst und gewaltbereite Rechtsextreme. Foto: APA/dpa/Kay Nietfeld Der versuchte Sturm auf den Reichstag sorgte für Entsetzen. Foto: John MACDOUGALL / AFP

Berlin/München – Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) will nach den Massenversammlungen vom Wochenende eine generelle Maskenpflicht bei Demonstrationen in der Hauptstadt. Eine entsprechende Änderung der Infektionsschutzverordnung werde er dem Senat am Dienstag gemeinsam mit Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) vorschlagen, sagte Geisel am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Die Rechtsänderung sei "ein wichtiges Signal" an die Veranstalter der umstrittenen Demos vom Wochenende.

Das Reichstagsgebäude sei bei der Demonstration aus seiner Sicht nicht ungeschützt gewesen. "Das war ein Moment von ein, zwei Minuten und das ist auszuwerten", sagte Geisel dem RBB-Inforadio mit Blick auf das Vordringen von Demonstranten mit schwarz-weiß-roten Reichsflaggen vor das Reichstagsgebäude, das parteiübergreifend für Bestürzung gesorgt hat. Es sei aber nicht so, dass der Deutsche Bundestag nicht geschützt gewesen sei. Aufgrund von weiteren Ausschreitungen nahe der russischen Botschaft unweit des Parlaments hätten Einsatzkräfte dort aushelfen müssen.

Anfangs stellten sich nur drei Polizisten der Menge entgegen, wie aus Videoaufnahmen hervorgeht. Nach einer Weile kam Verstärkung, die Polizei drängte die Menschen auch mit Hilfe von Pfefferspray zurück. "Das sind beschämende Bilder, gar keine Frage", sagte Geisel. "Das darf nicht wieder passieren."

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) kündigte an, das Einsatzkonzept der Polizei auswerten zu wollen. "Mit Besonnenheit und einem klare Grenzen setzenden Konzept konnte die Polizei an vielen Stellen in der Stadt Schlimmeres verhindern", sagte Müller. "Wir werden jetzt auswerten, wie das Einsatzkonzept der Polizei verbessert werden kann, um auf solche Vorfälle noch besser vorbereitet zu sein."

Besserer Schutz gefordert

Politiker von CSU und Grünen regten an, die Beschränkungen für Demonstrationen in unmittelbarer Nähe des Bundestags zu erweitern. Der CSU-Rechtspolitiker Volker Ullrich schlug vor, das faktische Demonstrationsverbot um den Bundestag nicht mehr nur auf die Sitzungstage des Parlaments zu beschränken. "Wir müssen das Parlament als Verfassungsorgan und Symbol unserer Demokratie besser schützen", sagte Ullrich der "Welt". "Es wäre zu überlegen, ob der Geltung des befriedeten Bezirks Bannmeile nicht auch generell auf sitzungsfreie Wochen erstreckt wird, mit der Möglichkeit Ausnahmen zuzulassen."

Auch der Grünenfraktionsvize Konstantin von Notz sieht Handlungsbedarf, geht aber nicht ganz so weit wie Ullrich: "Ich halte es für notwendig, vor dem Hintergrund der Ereignisse des Wochenendes die Sicherheit des Gebäudes erneut zu diskutieren und zu verbessern. Der hohe Symbolcharakter des Reichstagsgebäudes muss bei den Regelungen zur Bannmeile zukünftig besser berücksichtigt werden." Die sogenannte Bannmeile sieht vor, dass im Umfeld des Bundestags und Bundesrats in Berlin nur demonstriert werden kann, wenn dort keine Sitzungen stattfinden.



Drei Polizisten aufgetreten

Der Bühnenauftritt von drei bayerischen Polizisten bei der Berliner Corona-Demo am Samstag hat indes für Kritik gesorgt. Laut Bildern, die zunächst die Antifaschistische Informations-, Dokumentations- und Archivstelle (Aida) in München veröffentlichte, nahmen bei der Kundgebung ein pensionierter Hauptkommissar aus München, ein offenbar aktiver Augsburger Kripobeamter sowie ein derzeit strafversetzter Dienstgruppenleiter aus Mittelfranken teil. In Berlin sollen sich die drei Beamten als Polizisten zu erkennen gegeben haben. Das geht aus Videos hervor, die die "Süddeutsche Zeitung" einsehen konnte.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte, dass die Auftritte privat gewesen seien, sie würden aber von den Präsidien dienstaufsichtlich "sehr genau geprüft". Laut Herrmann unterliegen auch Polizisten außer Dienst und im Ruhestand der Treuepflicht und müssten "bei politischer Betätigung die notwendige Mäßigung und Zurückhaltung zeigen". Insbesondere wenn es sich um Reichsbürgerideologie oder ein extremistisches Milieu handle, "werden wir alle Hebel für harte Sanktionen in Bewegung setzen". Hier habe Meinungsfreiheit klare Grenzen. "Für so etwas fehlt mir jegliches Verständnis", sagte Herrmann.

Versuchter Sturm auf den Reichstag

Am Samstag hatte eine große Gruppe aggressiver Demonstrierender Absperrgitter am Reichstagsgebäude in Berlin überwunden. Teilnehmer sind die Treppe zum verglasten Besuchereingang hochgestürmt. Dabei waren auch von sogenannten "Reichsbürgern" verwendete schwarz-weiß-rote Reichsflaggen zu sehen.



Videos, die im Internet kursieren, zeigen, wie weit mehr als hundert jubelnder Menschen minutenlang auf und oberhalb der großen Treppe direkt vor der Tür des Reichstags stehen. Polizisten versuchen, die Menge mit dem Schwenken von Schlagstöcken auf Abstand zu halten. Nach einer Weile kam Verstärkung, und die Polizei drängte die Menschen auch mit Hilfe von Pfefferspray zurück.

Parteiübergreifende Kritik

In Deutschlands Politik herrschte über die Vorgänge vor dem Reichstag Entsetzen: "Das Reichstagsgebäude ist die Wirkungsstätte unseres Parlaments und damit das symbolische Zentrum unserer freiheitlichen Demokratie. Dass Chaoten und Extremisten es für ihre Zwecke missbrauchen, ist unerträglich", sagte Innenminister Horst Seehofer.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nannte die "Reichsflaggen und rechtsextremen Pöbeleien" vor dem Bundestag einen "Angriff auf das Herz unserer Demokratie". Er betonte zugleich, dass sich alle, die sich über die Corona-Maßnahmen ärgern oder ihre Notwendigkeit anzweifeln, öffentlich äußern könnten, aber: "Mein Verständnis endet da, wo Demonstranten sich vor den Karren von Demokratiefeinden und politischen Hetzern spannen lassen."

"Das unerträgliche Bild von Reichsbürgern und Neonazis vor dem Reichstag darf sich nicht wiederholen – nicht vor dem Parlament und niemals im Parlament", sagte Justizministerin Christine Lambrecht. Jeder dürfe friedlich demonstrieren, "wer aber den Bundestag attackiert und Reichsflaggen schwenkt, zeigt nichts als Hass auf die Demokratie und Verachtung für alles, was unser Land ausmacht".

AfD spricht von "wenigen Randalierern"

Der Bundessprecher der AfD, Tino Chrupalla, erklärte auf Twitter, der "großartige Erfolg" des bürgerlichen Protestes der Berliner Großdemonstration gegen die Politik der etablierten Parteien werde "durch die wenigen Randalierer" nicht geschmälert. Der Co-Vorsitzende der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, bedankte sich unterdessen bei den Polizisten dafür, dass sie den Angreifern den Weg versperrten: "Dieser mutige Polizist ohne Helm, der diesen Leuten den Zutritt verwehrt hat, sollte das Bundesverdienstkreuz erhalten."

Grünen-Chef Robert Habeck nannte die Bilder vom Samstagabend erschütternd. Es gehöre zwar zur demokratischen Debatte, über Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Corona zu diskutieren. Wer aber mit Rechtsextremisten, Rassisten und Antisemiten mitmarschiere, mache sich mit dem Hass gemein. "Niemand kann so tun, als hätte er nicht gewusst, bei wem er mitläuft." (maa, APA, 31.8.2020)