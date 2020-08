Wladimir Putin hat Alexander Lukaschenko nach Moskau eingeladen. Am Sonntag gab es wieder Demonstrationen in der belarussischen Hauptstadt Minsk

Swetlana Tichanowskaja ist nach der belarussischen Wahl ins Exil nach Litauen gegangen. Foto: EPA / STR

Vilnius/Moskau – Die ins Exil gegangene belarussische Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja will sich am Freitag vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen äußern. Sie sei von Estland, das derzeit nicht-ständiges Mitglied ist, eingeladen worden, teilte ihr Sprecher am Montag mit. Tichanowskaja werde sich per Videoschalte an den Sicherheitsrat wenden.

Die Oppositionspolitikerin war bei der Präsidentenwahl gegen Amtsinhaber Alexander Lukaschenko angetreten. Lukaschenko hatte sich zum klaren Sieger erklärt. Die Opposition um Tichanowskaja erkennt den Sieg nicht an und wirft Lukaschenko, der seit 1994 autoritär regiert, Wahlbetrug vor. Tichanowskaja war anschließend nach Litauen ins Exil gegangen.

Treffen mit Putin

In der belarussischen Hauptstadt Minsk versammelten sich am Sonntag Zehntausende Demonstranten vor der Residenz von Staatschef Lukaschenko. Am 66. Geburtstag des Machthabers skandierten die Demonstranten "Herzlichen Glückwunsch, du Ratte". Sie schwenkten rot-weiße Fahnen, die nach der umstrittenen Präsidentenwahl zum Symbol der seitdem andauernden Proteste geworden sind. Einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur RIA zufolge wurden mindestens 125 Demonstranten festgenommen. Der russische Präsident Wladimir Putin nutzte einen Gratulationsanruf zu Lukaschenkos Geburtstag, um seinen Kollegen nach Moskau einzuladen.



Lukaschenko hat die wochenlangen Proteste mitunter gewaltsam niederschlagen lassen. Den Vorwurf der Wahlmanipulation weist er zurück. Er regiert den Staat zwischen Russland und dem Nato- und EU-Land Polen seit 1994 autoritär. In der jüngsten Krise hatte Lukaschenko wieder verstärkt Kontakt zu Russlands Präsident Putin gesucht, nachdem sich die Beziehungen zwischen den Politikern zuvor abgekühlt hatten. Das laut russischem Präsidialamt in den kommenden Wochen geplante Treffen wäre ihr erstes seit Beginn der Proteste. Putin hatte Lukaschenko diese Woche angeboten, eine Polizeitruppe nach Belarus zu entsenden, wenn die Unruhen dort außer Kontrolle geraten sollten. (APA, 31.8.2020)