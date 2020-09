Für zahlreiche Kinder und Familien startet mit Ende des Sommers ein neuer Lebensabschnitt: Je nach Alter beginnt für viele Kinder mit dem Besuch einer Kinderkrippe oder eines Kindergartens der Eintritt in das österreichische Bildungssystem. Neben den Eltern sind nun auch Pädagoginnen und Pädagogen an der Erziehung des Kindes beteiligt. Ein großer und prägender Schritt für Familien.

Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Kindergarten, den Ihre Kinder besuchen, bereits gemacht? Foto: APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Qual der Kindergartenwahl

Diesem neuen Lebensabschnitt geht oft eine gründliche Recherche voraus und bedarf vieler Überlegungen: Wo soll der Kindergarten liegen? Welches pädagogische Konzept wird dort gelebt? Soll er öffentlich oder privat sein? Werden dort Zweit- und Fremdsprachen gesprochen? Wie sind die Kindergruppen organisiert, gibt es flexible Abholzeiten, und wie viele Betreuerinnen und Betreuer gibt es dort?



Hat man sich schließlich für einen Kindergarten entschieden, bleibt immer noch die Frage, ob man von der Einrichtung überhaupt eine Zusage bekommt – oft gibt es lange Wartelisten und nur wenig Aussicht auf einen Platz im Wunschkindergarten.

Worauf legen Sie bei der Wahl des Kindergartens Wert?

Was muss den Kindern dort geboten werden? Welches pädagogische Konzept sagt Ihnen zu? Haben Sie einen Platz in Ihrem Wunschkindergarten bekommen? In welchem Alter haben Sie Ihre Kinder für einen Betreuungsplatz angemeldet? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 3.9.2020)