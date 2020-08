"Alle, die dabei waren, hatten die Angst ihres Lebens", kommentierte ein Blogger die Bilder. Foto: AP/Dainese Hsu

Taipeh – 31 Sekunden in Angst und Schrecken an einem Drachen durch die Luft fliegend hat ein dreijähriges Mädchen in Taiwan durchmachen müssen. Auf Videos des Vorfalls ist zu sehen, wie bei einem Drachenfestival in der Stadt Hsinchu ein orange-roter Drachen mit dem Kind hoch in die Luft flog. Das Mädchen hatte sich in dem langen Schwanz des großen Drachen verfangen.

Gut eine halbe Minute lang wurde das Mädchen von starken Windböen durch die Luft gewirbelt, während Zuschauer vergeblich die Arme nach dem Kind ausstreckten und mehrere Menschen versuchten, den Drachen zur Erde zurückzubringen. Als der Wind nachließ, bekamen Zuschauer das Mädchen endlich zu fassen.

NTV Houston

Hsinchus Bürgermeister Lin Chih-chien teilte mit, das Kind habe ein paar Kratzer im Gesicht sowie einen gewaltigen Schrecken davongetragen. "Die Stadtverwaltung drückt dem Mädchen und den Zuschauern ihre tief empfundene Entschuldigung aus", schrieb das Stadtoberhaupt auf Facebook.

Videos von dem Vorfall verbreiteten sich schnell in Online-Netzwerken. "Alle, die dabei waren, hatten die Angst ihres Lebens", kommentierte ein Blogger die Bilder. Ein 34-Jähriger, der seinen Namen nur mit Lin angab, sagte der Zeitung "Apple Daily", er habe beim Auffangen des Mädchens geholfen. "Am Anfang dachte ich, dass das eine Art Stunt-Show ist (...), aber sehr bald habe ich mir gesagt, wir dürfen das Kind nicht fallen lassen." (APA, 31.8.2020)