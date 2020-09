Was man während der Schulzeit täglich praktiziert, ist im späteren Leben oft selten der Fall: mit der Hand zu schreiben. Wie ist das bei Ihnen?

Der technologische Fortschritt hat sich längst in viele handwerkliche Bereiche eingeschlichen, hat diese verändert oder gar ersetzt. Das betrifft auch das Handwerk des Schreibens. So gut die Hand- und Fingergelenke während der Schul- und Studienzeit durch das viele Schreiben trainiert sind, so schwierig ist es im späteren Leben ohne die häufige Übung, längere Texte mit der Hand zu verfassen. Meist greift man nur noch für kurze Notizen, Einkaufszettel oder eine Unterschrift zu Stift und Zettel. Der Computer hat diese weitgehend ersetzbar gemacht.

Was schreiben Sie immer mit der Hand? Foto: nortonrsx Getty Images/iStockphoto

Gut fürs Gehirn

Doch auch wenn das Tippen am Computer meist einfacher und schneller ist, täte es der kognitiven Entwicklung durchaus gut, öfter mit der Hand zu schreiben, sagt die Schreibexpertin Marianela Diaz Meyer im Interview mit dem STANDARD. Denn es ist ein komplexer, feinmotorischer Ablauf, bei dem ganze zwölf Hirnareale gleichzeitig aktiviert werden. So erhöht schreiben die Merkfähigkeit und die Kreativität. User "achiever" erinnert sich an seine Studienzeit:

Für User "Franz.Netter" spricht allerdings nichts gegen das Tippen am Computer:

Wie häufig schreiben Sie mit der Hand?

Was schreiben Sie immer mit der Hand? Würden Sie gern mehr schreiben? Wie erleben Sie die Entwicklung bei Ihren Kindern – schreiben diese noch gern mit der Hand oder lieber am Computer? (mawa, 2.9.2020)