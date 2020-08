Das neue Digitalangebot "NZZ Pro Global" soll Abonnentinnen und Abonnenten der "Neue Zürcher Zeitung" Zusatzinfos liefern. Foto: NZZ

Zürich/Wien – Die "Neue Zürcher Zeitung" startet ein neues Digitalangebot: Seit Montag, 31. August, können sich Abonnentinnen und Abonnenten der "Neuen Zürcher Zeitung" via "NZZ Pro Global" Zusatzinfos, Analysen und Hintergrundberichte zu Themen rund um den Globus holen. NZZ-Abonnenten können die Inhalte bis Mitte Oktober in einer Testphase kostenlos konsumieren, danach fallen dafür 20 Franken bzw. 20 Euro im Monat an.

"Die exklusiv aufbereiteten Analysen, Hintergrundberichte und Reportagen richten sich an Entscheidungsträger und global Interessierte im deutschsprachigen Raum und erlauben eine klare Einordnung von geopolitischen und geoökonomischen Entwicklungen und Trends im internationalen Kontext", heißt es in einer Pressemitteilung der NZZ-Mediengruppe.

NZZ-Leser erhalten die Informationen von Montag bis Freitag wahlweise über das E-Mail-Postfach, via nzz.ch und NZZ-App. "Die wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen werden insbesondere mit Blick auf die Auswirkungen auf die Schweiz und Deutschland beleuchtet", heißt es.

Verantwortlich für die "NZZ Pro Global"-Inhalte sei ein Team aus spezialisierten NZZ-Korrespondenten rund um den Globus und gut vernetzten Fachredakteuren in Zürich. Formate zur direkten Interaktion mit dem Team sollen das redaktionelle Angebot ergänzen. Geplant sind auch Live-Talks und Fachgespräche. (red, 31.8.2020)