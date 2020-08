Trotz des Abschlusses eines Friedensabkommens mit mehreren Rebellen 2006 herrscht bis heute kein Frieden in der Region, Millionen wurden vertrieben. Foto: Organization for the General Coordination of Camps for Displaced and Refugees via AP

Juba – Die aus Militärs und Zivilisten zusammengesetzte sudanesische Übergangsregierung hat ein Friedensabkommen mit fünf bedeutenden Rebellengruppen unterzeichnet. Die Vereinbarung wurde am Montag in der südsudanesischen Hauptstadt Juba unterschrieben.

Das Friedensabkommen gilt als entscheidender Schritt bei der Lösung der tief greifenden Konflikte, die in dem Land unter der Herrschaft des 2019 gestürzten Präsidenten Omar al-Bashir ausbrachen. Mit dem Abkommen sollen die Rebellengruppen politische Mitsprache, Autonomie-Befugnisse und wirtschaftliche Rechte erhalten. Zudem wurde ihnen eine Integration in die Sicherheitskräfte zugesagt. Vertriebene sollen in ihre Heimat zurückkehren können.

Hunderttausende Tote

In der westlichen Krisenregion Darfur begann 2003 ein Bürgerkrieg, bei dem zwischen 2003 und 2008 Schätzungen zufolge 300.000 Menschen getötet und etwa 2,5 Millionen vertrieben wurden. Trotz des Abschlusses eines Friedensabkommens mit mehreren Rebellen 2006 herrscht bis heute kein Frieden in der Region.

Der Weg für die Friedensverhandlungen war frei geworden, nachdem der sudanesische autokratische Präsident Omar al-Bashir vergangenes Jahr nach Massenprotesten vom Militär abgesetzt worden war. Al-Bashir wird vor dem Internationalen Strafgerichtshof der Kriegsverbrechen und des Völkermordes beschuldigt. (APA, red, 31.8.2020)