Das Kino am Salzburger Hauptbahnhof stellt den Betrieb mit 31. August überraschend ein. Den Mitarbeitern wurden Jobs an anderen Standorten angeboten

Das neu renovierte Cinplexx nahe des Salzburger Flughafens ist nach der Schließung der Standorts am Bahnhof Salzburgs einziges. Foto: Cineplexx

Salzburg – Die Cineplexx-Gruppe hat überraschend einen ihrer beiden Standorte in Salzburg geschlossen. Wie der größte heimische Kinobetreiber am Montag mitteilte, wird der Spielbetrieb im "Cineplexx Salzburg City" mit 31. August eingestellt. Der Standort in dem zuletzt zum Großteil leer stehenden Gebäude in der Nähe des Hauptbahnhofs dürfte stark an Attraktivität eingebüßt haben.

"Wir müssen schon länger einen fortschreitenden Qualitätsverfall der Immobilie beobachten, der mit unseren hohen Standards nicht vereinbar ist", teilte Christof Papousek, einer der beiden Cineplexx-Geschäftsführer, mit. Der Kino-Standort zeige leider keinen nachhaltig positiven Ausblick. Daher habe man die Entscheidung getroffen, den Mietvertrag aufzulösen. "Ständige Weiterentwicklung und modernste Standards sind im Entertainmentsegment eine wesentliche Säule." In der Stadt Salzburg gibt es damit kein Großkino mehr, der Standort beim Flughafen liegt in der Nachbargemeinde Wals-Siezenheim.

Mitarbeitern wurden Jobs angeboten

Besucher hatten der APA nach der Vorstellung am Samstagabend berichtet, dass vor dem Film "alles wie üblich" gewesen sei. Nach dem Abendfilm seien dann bereits alle Monitore abmontiert, das Buffet abgeräumt und die Snack-Automaten geleert gewesen. Wie das Unternehmen mitteilte, werde den 16 Mitarbeitern angeboten, ins "Cineplexx Salzburg Airport" zu wechseln bzw. andere Aufgaben anzunehmen. Das vor einigen Jahren umfassend modernisierte Kino in der Nähe des Flughafens sei in vollem Spielbetrieb.

Die Cineplexx Kinobetriebe GmbH ist eine Tochtergesellschaft der 1985 gegründeten Constantin Film-Holding-GmbH, mit über 60 Kinos in zwölf Ländern. Über 400 Säle mit mehr als 70.000 Sitzen werden betrieben. In Österreich betreibt die Gruppe derzeit 29 Standorte. Mit rund 1.700 Mitarbeitern erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2019 einen Umsatz von mehr als 150 Millionen Euro. 2019 begrüßten die Cineplexx Kinos knapp 13 Millionen Besucher. (APA, 31.8.2020)