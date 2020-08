Netflix versucht eine neue Marketing-Strategie

Foto: AFP

Netflix macht einige seiner originalen Serien und Filme kostenlos verfügbar. Weltweit können Nutzer auf ausgewählte Inhalte, wie "Stranger Things", "Birdbox" und den Oscarpreisträger "Die Zwei Päpste" zugreifen, auch ohne sich zu registrieren.



Neue Marketing-Strategie



Eine Liste der verfügbaren Netflix Originals ist auf der Webseite des Streaminganbieters zu finden. Vor kurzem hat sich Netflix vom Probemonat für Neukunden verabschiedet. Jetzt scheint der Streaming-Riese eine neue Marketingstrategie zu verfolgen. In einem Statement bestätigte Netflix gegenüber "Gadget360" ein neues Modell zu testen, das potentiellen Kunden sein Angebot schmackhaft machen soll.



Über Browser



Die neue Kostprobe macht Filme in voller Länge verfügbar, bei Serien wie "Stranger Things" sind jedoch nur die ersten Folgen erhältlich. Ohne Registrierung können Nutzer auf dem Computer über den Browser auf das Gratisangebot zugreifen, auf dem Smartphone scheint dies jedoch nur auf Android-Geräten möglich zu sein. Laut der Support-Seite von Netflix werden iOS-Browser nicht unterstützt.

Netflix hat bereits in der Vergangenheit Inhalte kostenlos verfügbar gemacht. In den USA wurde der Jugendfilm "To All the Boys I’ve Loved Before" für unregistrierte Nutzer angeboten und auf Youtube sind einige Netflix Dokumentarfilme zu sehen.