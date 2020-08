In "Oktoberfest", hier ist Mišel Matičević zu sehen, geht es um den den erbitterten Kampf zweier Brauerei-Clans um die Vorherrschaft. Foto: BR/ARD

München – Die ARD will viele hochkarätige Serien und Filme in Zukunft zuerst streamen und dann erst zu einer festen Uhrzeit ausstrahlen. "Wir denken nicht länger zuerst in linearen Sendeplätzen, sondern konsequent zuerst in Inhalten und Projekten – ein Paradigmenwechsel für die ARD", sagte der Koordinator Fiktion des deutschen Fernsehsenders, Jörg Schönenborn, am Montag.

Los geht es am 9. September mit "Oktoberfest 1900". Es folgen "Pan Tau" am 27. September, alle neuen Folgen der dritten Staffel "Babylon Berlin" am 11. Oktober, "Das Geheimnis des Totenwaldes" und die dritte Staffel "Charite". (APA, dpa, 31.8.2020)