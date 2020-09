Hat etwas zu verbergen: Kirsten Dunst als Friseuse Peggy Blomquist in der zweiten Staffel von "Fargo". Wiederzusehen auf ORF 1, ab 0.05 Uhr.

Foto: ORF / MGM / Mathias Clamer

18.30 MAGAZIN

Konkret: Corona-Sommer – Ein Reise-Desaster Manche Passagiere warten noch immer auf die Rückzahlung von Flugtickets, andere haben ihre Urlaubsreisen vorzeitig storniert und sitzen jetzt auf hohen Kosten. Wie sind die Aussichten der Reisewelt? Bis 18.51, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Die Wiese – Eine Welt voller Geheimnisse Die Wiese scheint uns vertraut, birgt aber einen unüberschaubar vielfältigen Kosmos, den wir kaum kennen und der vom Aussterben bedroht ist. Bis 21.05, ORF 2

20.15 THEMENABEND

Missbrauch – Wunden fürs Leben Sexueller Missbrauch geschieht mitten in unserer Gesellschaft, wie der Arte-Themenabend zeigt. Für die Doku Kindesmissbrauch im Spitzensport recherchierte der Filmemacher Pierre-Emmanuel Luneau-Daurignac zwei Jahre lang in fünf Ländern und deckte dabei zahlreiche Fälle auf, die ein ganzes System in Schieflage zeigen. Anschließend führt Vergewaltigt – Der lange Weg zur Gerechtigkeit um 21.45 vor Augen, aus welchen Gründen Vergewaltigungen noch immer selten vor Gericht landen. Um traumatische Schäden geht es in Sklavinnen des IS um 22.40, gefolgt um 23.40 von der Doku Stumme Schreie, die zeigt, wie Frauen im Iran gegen häusliche Gewalt kämpfen. Bis 0.35, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Thema bei Susanne Schnabl ist die Corona-Ampel, dazu ist live im Studio Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) zu Gast. Außerdem geht es um die Sorgen vor dem Schulbeginn und den Wiener Ausnahme-Wahlkampf. Ein gemeinsames Gespräch über Krisen gibt es mit Ex-Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP). Bis 22.00, ORF 2

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Frustration ist nicht umsonst Die Doku untersucht, wie Frustrationstoleranz entwickelt und kultiviert werden kann. Im Anschluss um 23.15 zeigen Frauen und Männer unterschiedlichen Alters in Ganz schön allein – Wege aus der Einsamkeit, wie sie gelernt haben, mit Einsamkeit umzugehen. Bis 23.15, ORF2

22.50 FAMILIENDRAMA

1000 Arten Regen zu beschreiben (D 2017, Isa Prahl) Seit Wochen ist die Tür verschlossen. Der 18-jährige Mike kommt nicht mehr aus seinem Zimmer. Ein Phänomen, das in Japan mit dem Begriff Hikikomori bezeichnet wird. Zurück bleibt eine hilflose Familie. Die Tür wird in Isa Prahls Debütfilm zunehmend zu einem Spiegel des Lebens der Familie. Bis 0.15, ARD

0.05SERIE

Fargo (USA 2015) Zum Wiedersehen: Die ersten beiden Folgen der zweiten Staffel von Fargo. Wir befinden uns im frostigen Minnesota des Jahres 1979. Auch in diesem Spin-off des famosen Coen-Brothers-Films zieht sich eine Blutspur durch den Schnee. Das Ehepaar Peggy und Ed Blumquist (Kirsten Dunst und Jesse Plemons) hat einiges zu vertuschen. Bis 1.50, ORF 1