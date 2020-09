Ein Hoch aufs Waldviertel

Urlaub in Österreich also. So viel stand für uns fest, bevor es an die Detailplanung ging. Normalerweise verknüpfen wir es gerne: eine Woche ans Meer nach Kroatien oder Italien, die andere an einen See nach Kärnten oder Salzburg. Jedenfalls dorthin, wo auch die Berge nicht weit sind. Bei Letzterem blieben wir uns treu. Die erste Urlaubswoche verbrachten wir im Pongau. Da konnten wir schwimmen gehen, genauso aber Berge bezwingen. Statt danach weiter ans Meer zu fahren, ging es diesmal ins Waldviertel. Wir bezogen eine alte Mühle in Plank am Kamp. Das klingt nach Entschleunigung. Und so war es auch. Das Beste daran: Nach Wien braucht man nur eine Stunde. Mit einem Dreijährigen auf der Rückbank die unkomplizierteste aller Heimreisen. Rosa Winkler-Hermaden

Andere Länder, andere Sitten

Beim Urlauben in der Schweiz Anfang August zeigte sich die unterschiedliche Handhabung der Pandemie. Im Nachbarland geht es etwas lockerer zu. Maskenpflicht? Damals erst ein Monat in Kraft, und zwar nur in den Öffis – die Fahrgäste hierzulande zeigen sich da schon routinierter. Dafür saß man in Lokalen zum Schutz zwischen unsichtbaren Duschvorhängen. Und für Geschäfte war eine maximale Kundenanzahl vorgeschrieben. Vielerorts waren automatische Zähler installiert, die per Bildschirm anzeigen: Du darfst rein, du musst warten. Auch die Türsteher vor den Clubs zählten. Bei 300 Gästen am Dancefloor war Stopp. Zu der Zeit gar ohne Maske – trotz etwa gleich vieler Neuinfizierten wie hierzulande. Sperrstunde? Seit Ende Juni kein Thema mehr. Selina Thaler

Sicherer Espresso statt Krabben und Gettoni

Gut, Abenteuerurlaub ist das nicht. Aber wer braucht schon Abenteuer, wenn die Welt eh in Aufruhr ist. Für viele steirische Kinder ist die obere Adria die erste Meereserfahrung: Den ersten Sand zwischen den kleinen Zecherln spüren, die ersten Krabben sammeln, ein paar Gettoni im Spielsalon verbraten. Der Spielsalon in Grado hatte zwar geöffnet, wirkte aber für jetzt schon deutlich ältere Kinder fast zu abenteuerlich. Trotzdem: Es ist das Unkomplizierte, das die Zeit im kleinen, friulanischen Ort so erholsam machte. Und dass in Italien die Hygienevorschriften mit einer beruhigenden Selbstverständlichkeit umgesetzt werden. Krabben musste man zwar lange suchen, aber einige Espressi in der herrlichen Strandbar in Grado Pineta sind Abenteuer genug. Andreas Hagenauer

Die Notlösung wurde zum Masterplan

Allzu weit weg traut man sich ja nicht. Und dorthin, wo man wollte, weiter in den Osten, darf man nicht. Bleibt das Nachbarland, immerhin gilt die Slowakei als sicher. Notfallplan, denkt man sich, und steigt ins Auto. Wird schon nett werden, hofft man. Und erkundet plötzlich ein Land, gleichsam unterschätzt wie großartig. Wasser, so klar, dass die Adria einpacken kann, Urwälder, wie sie uriger nicht sein könnten. Und Berge, die einen an Grenzen bringen. Hunderte Höhenmeter hinauf, hinunter und wieder hinauf. Bis man mit einem Fuß in der Ukraine steht und das Gefühl hat, man hat die Möglichkeiten, so eng sie momentan sind, zumindest aufs Maximale ausgereizt. Bis zu einem Punkt, den man sich ohne Pandemie nicht einmal erdacht hätte. Gabriele Scherndl

Keiner kommt mir aus – ich kann alle treffen

Ich wohne seit mehr als fünf Jahren nicht mehr in Tirol. Normalerweise, wenn ich im Sommer auf Heimaturlaub bin, sind die alten Kumpels irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs. Heuer war das anders. Fast alle waren da – maximal der eine oder andere zum Klettern und Radfahren in Südtirol. Wir verabredeten uns zu entspannten Wanderungen und zum noch entspannteren Einkehren. Und in Wien? Ja, wenn man’s da mit Alter und Neuer Donau und den Heurigen auf den Weinbergen drumherum nicht mehr aushält, dann weiß ich auch nicht. Einmal wagte ich gar den Versuch, mein Buchprojekt ans Wasser zu verlegen. Ich scheiterte kläglich. In bester Finanzministermanier vergaß ich – unbewusst oder nicht – auf meinen Laptop daheim. Fabian Sommavilla

Abkühlung auf der Alm statt im Meer

Es war ein Sommer der Premieren. Die Suche nach der besten griechischen Insel wurde ersetzt durch jene nach Unterkünften, die erholsamen Urlaub in Österreichs Bergen versprechen. Ein zuerst herausforderndes Unterfangen, wenn einem überteuerte Chalet-Dörfer vollkommen unsympathisch sind, man aber auch nicht in die Kategorie der Umso-uriger-umso-besser-Urlauber fällt. Eine alte Hütte in der Steiermark wurde schließlich nicht nur den Ansprüchen, sondern auch dem Begriff Sommerfrische mehr als gerecht. Zum Teil so sehr, dass wir in die Sauna der nächstgelegenen Bezirkshauptstadt auswichen. Ansonsten bleibt die überraschende Erkenntnis, dass es sich auch auf einer Alm durchaus fein urlauben lässt. Nur das Meer, das fehlt. Vanessa Gaigg