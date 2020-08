Brian Kolfage soll gemeinsam mit Ex-Trump Berater Steve Bannon und anderen Gelder aus der Grenzmauer-Kampagne zweckentfremdet haben. Foto: AP / Devon Ravine

Washington – Das Gerichtsverfahren gegen den früheren Chefstrategen von US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, soll im Mai nächsten Jahres in New York beginnen. Bundesrichterin Analisa Torres legte bei einer Anhörung in New York am Montag den 24. Mai als Starttermin fest.

Die New Yorker Staatsanwaltschaft wirft Bannon und drei weiteren Beschuldigten vor, Geld aus einer Online-Spendenaktion für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko abgezweigt zu haben. Bannon selbst soll eine Million Dollar Spendengelder "für persönliche Ausgaben" verwendet haben.

Auch Mitangeklagte plädierten auf "nicht schuldig"

Bannon war in der vorvergangenen Woche festgenommen worden. Er plädierte auf nicht schuldig und wurde gegen Kaution freigelassen. Am Montag plädierten auch die anderen drei Mitangeklagten Brian Kolfage, Timothy Shea und Andrew Badolato auf nicht schuldig. Die vier Beschuldigten waren per Videoschalte der Gerichtsanhörung zugeschaltet worden.

US-Präsident Trump sagte nach Bekanntwerden der Vorwürfe, er fühle sich angesichts der Festnahme Bannons "sehr schlecht". Allerdings könne er zu dem Projekt nichts sagen, er wisse nichts darüber und habe mit Bannon auch schon "seit langer Zeit keinen Kontakt mehr gehabt". Er wisse zudem nichts über das Projekt und möge dieses auch nicht. (red, APA, 31.8.2020)