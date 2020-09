Ein israelischer Soldat nahe der syrischen Grenze. Israel bombardiert immer wieder Ziele im Nachbarland. Foto: AFP / Jalaa Marey

Damaskus – Die Zahl der Toten bei israelischen Angriffen auf Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland Syrien ist Aktivisten zufolge auf elf gestiegen. Unter den Opfern seien drei Soldaten der syrischen Armee sowie sieben Mitglieder proiranischer Milizen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag mit. Demnach wurde auch eine Frau durch Raketensplitter getötet, die auf ihr Haus im Süden der Hauptstadt Damaskus gestürzt seien

Die israelische Luftwaffe hatte am Montagabend den Menschenrechtlern zufolge in Damaskus sowie im Süden des Landes Posten der Armee sowie pro-iranischer Milizen angegriffen. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur berichtete von zwei Toten und sieben verletzten Soldaten. Die syrische Luftabwehr habe mehrere Raketen abgefangen.

Nicht der erste Angriff

Israel bombardiert immer wieder Ziele in Syrien. Die Angriffe richten sich meistens gegen Truppen und Einrichtungen, die mit dem schiitischen Iran in Verbindung gebracht werden. Teheran sieht in Israel einen Erzfeind und ist zugleich im syrischen Bürgerkrieg ein enger Verbündeter von Machthaber Bashar al-Assad. Israel will verhindern, dass der Iran dort seinen Einfluss weiter ausbaut. (APA, 1.9.2020)