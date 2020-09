In dieser Galerie: 3 Bilder Endlich wieder Schule in Bayern – aber vorerst mit Maske für alle. Foto: APA / AFP / Ina Fassbender Weltweit sind laut Experten 25 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Foto: Douglas Magno / AFP Foto: EPA/ZOLTAN BALOGH

Gesundheitsminister Anschober gibt "Erklärung" ab

Nach Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird am heutigen Dienstag um 10:30 Uhr (im STANDARD-Liveticker) auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) eine "Erklärung" zur Corona-Situation in Österreich abgeben. Thema ist laut Einladung der "Start von Phase 4 bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie in Österreich". Erwartet wird die Verkündung neuer Maßnahmen.

In Österreich ist die Zahl in der Infektionen in den vergangenen Wochen wieder angestiegen. Alleine von Sonntag auf Montag wurden 272 Menschen neu auf Covid-19 positiv getestet. 3.479 Menschen haben sich aktuell mit SARS-CoV-2 angesteckt.

Unverständnis für Ende telefonischer Krankmeldung

Die telefonische Krankmeldung ist ab 1. September nur mehr für Menschen mit Corona-Symptomen möglich. Dass die Maßnahme nicht generell verlängert wurde, stößt im Gesundheitsbereich teils auf Unverständnis. Für Patientenanwalt Gerald Bachinger ist das Auslaufen "ein vollkommen falsches Signal". Er versteht nicht, warum man etwas zurücknimmt, das gut funktioniert habe und das von den Patienten gut angenommen wurde. Ärztekammer-Vizepräsident Johanes Steinhart befürchtet eine "bürokratische Wurschtlerei".

Die telefonische Krankschreibung war Mitte März eingeführt worden, um die Menschenmengen in Arztpraxen wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus gering zu halten. Mit Anfang September gilt die Maßnahme allerdings nur mehr für Patienten mit Corona-Symptomen, und zwar bis Ende des Jahres. Alle anderen Erkrankten müssen ab jetzt wieder persönlich in den Ordinationen erscheinen, um sich krankschreiben zu lassen.

Gescheitert ist eine generelle Fortsetzung laut Bachinger am Widerstand der Arbeitgebervertreter in der Österreichischen Gesundheitskasse, die eine missbräuchliche Verwendung befürchtet hätten. Dafür gebe es dem Patientenanwalt zufolge aber "keine Anzeichen"

Bildungsministerium empfiehlt soften Einstieg in Schulbetrieb

Wenn am 7. September in Ostösterreich und eine Woche danach in den übrigen Bundesländern das neue Schuljahr beginnt, sollen die Lehrer es gemächlich angehen. Nach dem von der Corona-Pandemie dominierten Sommersemester sei es bedeutsam, den Schülern in den ersten Schulwochen ein "Gefühl von Sicherheit und Halt" zu vermitteln, heißt es in den "Pädagogischen Leitlinien" des Bildungsministeriums.

Gerade am Beginn des Schuljahres soll es "gemeinschaftsstiftende, soziale Aktivitäten" geben, freilich unter Berücksichtigung der aktuellen Hygienebestimmungen. Die Lehrer sollen Rücksicht auf den Stoffumfang nehmen.

In den ersten Schulwochen sollen die Schulen sich in einer Konferenz außerdem auf einheitliche Kommunikationsmittel und Plattformen einigen und klare Kommunikations- und Informationswege festlegen.

Schulstart: Maskenpflicht in Frankreich und Deutschland, keine in Russland

In Frankreich öffnen die Schulen am heutigen Dienstag unter strengen Corona-Auflagen: Die Regierung hat eine Maskenpflicht für alle Schüler ab elf Jahren sowie Lehrer angeordnet. Um erstmals wieder alle zwölf Millionen Schüler im Land unterrichten zu können, wird der Mindestabstand von einem Meter im Klassenzimmer dagegen nur empfohlen.

Auch in den bayerischen Schulen soll eine vorerst zeitlich befristete Maskenpflicht gelten. Die Maßnahme soll vorerst für neun Tage in Kraft sein und auch im Unterricht gelten.

In Russland öffnen die Schulen nach mehr als fünf Monaten Pause wieder für etwa 17 Millionen Schüler. Eine Maskenpflicht für Schüler und Lehrer im Unterricht gibt es nicht. Am Morgen werde allen Beteiligten jedoch die Temperatur gemessen. Bei einem Corona-Fall muss den Angaben zufolge die gesamte Klasse zu Hause bleiben.

Verwaltungsrichter pochen auf schnelleren Rechtsschutz

Die Verwaltungsrichter erneuern angesichts der Novelle zum Corona-Gesetz ihre Forderung nach einem zeitnahen gerichtlichen Rechtsschutz gegen behördliche Maßnahmen, die die Grundrechte einschränken. Das geplante neue Gesetz würde Freiheitsbeschränkungen bis hin zur generellen Ausgangssperre ermöglichen. Deshalb müsse der VfGH die Möglichkeit von raschen einstweiligem Rechtsschutz bekommen.

Ungarn schließt seine Grenzen

Angesichts steigender Infektionszahlen verschärft die ungarische rechtsnationale Regierung die Corona-Bestimmungen und schließt ab Dienstag die Grenzen des Landes. Ausländische Staatsbürger dürfen damit nur mit begründeter Ausnahme ungarisches Territorium betreten. Ausnahmen gibt es für Pendler und Geschäftsreisende.

1.165 Neuinfektionen in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Dienstag mit 242.381 angegeben – ein Plus von 1.165 seit dem Vortag. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte insgesamt 9.298 Todesfälle und damit so viele wie am Vortag. Die Zahl der Genesenen lag laut RKI bei etwa 216.200.

Anschober traf Fraktionsvertreter

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat Montagnachmittag Vertreter der Parlamentsfraktionen empfangen, um mit ihnen über die Novelle des Epidemiegesetzes und des Covid-19-Maßnahmengesetzes zu reden. Vorangegangen war dem Treffen Kritik der Opposition an den Plänen des Ministers. Im Anschluss an das Treffen kündigte Anschober an, das Parlament stärker einzubinden. So solle jede Verordnung, die stark in die Grund- und Freiheitsrechte eingreift, künftig durch den Hauptausschuss des Nationalrats behandelt werden, sagte er am Montagnachmittag nach einem Treffen mit Fraktionsvertretern. Auch die Corona-Ampel, die am Freitag geschaltet werden soll, werde gesetzlich besser verankert.

Die Opposition zeigte sich vorsichtig zufrieden mit dem Ergebnis. "Es war ein erstes Gespräch", stellet SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried klar. Auch FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak wartet ab: Man werde in der nächsten Vorlage sehen, ob die Kritik ernst genommen worden sei. Einen "ersten Schritt" erkannte auch Gerald Loacker, Vize-Klubobmann der NEOS, der ebenfalls die nächsten Entwürfe des Ministeriums abwarten will. Die Klubobleute der Regierung, August Wöginger (ÖVP) und Sigrid Maurer (Grüne) berichteten von einer konstruktive Gesprächsatmosphäre. (APA, red, 31.8.2020)