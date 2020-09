Das neue Schuljahr startet mit einigen Neuerungen. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Das neue Schuljahr bringt neben speziellen Regeln aufgrund der Corona-Pandemie noch andere Neuerungen: Erstmals gibt es bundesweit Herbstferien rund um den Nationalfeiertag und Allerseelen, Polytechnische Schulen und Spezial-Handelsakademien bekommen neue Lehrpläne, neun Standorte starten Schulversuche zur neuen Pflegeausbildung und die Neue Mittelschule wird zur Mittelschule mit neuer Notenskala.

Lange Herbstferien

Zur Premiere fallen die Herbstferien besonders lang aus: Da der Nationalfeiertag auf einen Montag fällt, beginnen die Ferien bereits am Samstag davor (24. Oktober) und dauern bis 2. November, ebenfalls ein Montag. An den Dienstagen nach Ostern (6. April 2021) und Pfingsten (25. Mai 2021) wird im Gegenzug unterrichtet.

Mittelschulen sind nicht mehr neu

Die Neuen Mittelschulen (NMS) verlieren nun flächendeckend das "Neu" und werden zu Mittelschulen. Dort gelten ab der 2. Klasse zwei Leistungsniveaus ("Standard" und "Standard-AHS"). Neben den Differenzierungsmöglichkeiten der NMS wie Teamteaching können die Standorte in der Mittelschule in Deutsch, Mathe und Englisch ab der zweiten Klasse auch dauerhafte Leistungsgruppen einrichten. Mit der Umstellung wird die bisherige Regelung an den NMS abgelöst, bei der ab der 3. Klasse zwischen den zwei Niveaus "grundlegende Allgemeinbildung" und "vertiefende Allgemeinbildung" unterschieden wird.

Auch die dazugehörige siebenteilige NMS-Notenskala wird abgeschafft. An ihre Stelle treten zwei vom System her ähnliche, einander überlappende je fünfteilige Notenskalen. Der Modellversuch zur NMS hatte 2008 gestartet, 2013 wurde er ins Regelschulwesen überführt und alle Hauptschulen sukzessive in NMS umgewandelt. Jede siebente NMS hatte die Möglichkeit genutzt, schon im vorigen Schuljahr auf das neue Modell umzusteigen.

Neue Lehrpläne

Die Polytechnischen Schulen und die Spezial-Handelsakademien (MediaHAK, JusHAK etc.) sowie Kollegs und Aufbaulehrgänge (etwa Aufbaulehrgang an HAK für Berufstätige, Kolleg für Digital Business etc.) bekommen im Schuljahr 2020/21 neue Lehrpläne. An den Berufsschulen sollen elf Übergangslehrpläne sicherstellen, dass der Unterricht dort den aktuellen Arbeitsmarktanforderungen entspricht und neu eingeführte Lehrberufe wie Fertigungsmesstechnik abgedeckt sind.

Neue Schulversuche

Außerdem starten neun Schulversuche zur Pflegeausbildung mit zunächst rund 300 Schülern. Sechs "Höhere Lehranstalten für Sozialbetreuung und Pflege" sind als fünfjährige berufsbildende höhere Schulen (BHS) mit Matura konzipiert, an drei Fachschulen für Sozialberufe können Lehrinhalte einer weiterführenden Pflegeausbildung vorgezogen werden.

An vier Pilotschulen (HBLA Forstwirtschaft Bruck/Mur, HLBLA St. Florian, BHAK Völkermarkt, HBLFA Wieselburg) wird zudem das Projekt "Genossenschaft macht Schule" beginnen, bei dem Schüler im Rahmen einer unverbindlichen Übung zu Lernzwecken Genossenschaften mit realer Geschäftstätigkeit betreiben. In Deutschland und Südtirol gibt es bereits ähnliche Projekte. (APA, 1.9.2020)