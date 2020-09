So ist es richtig. Foto: APA/HANS PUNZ

Schnell noch die Maske richten, da kommt der Bus. Man steigt ein, der Blick streift die mitfahrenden Passagiere. Das mittlerweile gewohnte Bild an maskierten Gesichtern, Stoff- und Chirurgenmasken präsentiert sich einem. Hie und da eine Nase, die über der Maske hervorschaut. Und ein gänzlich unbedecktes Gesicht.

Unter dem eigenen MNS-Schutz wird es langsam heiß. Und mit zunehmender Körpertemperatur steigt auch der Grant auf maskenlose Passagiere. Soll man ihn oder sie nun höflich darauf hinweisen? Direkt lospoltern? Oder geht es einen eigentlich nichts an und man schweigt lieber?

Wie gehen Sie damit um?

Sprechen Sie mangelnde Maskendisziplin in den Öffis an oder bleiben Sie lieber stumm? Wurden Sie auch schon auf eine fehlende Maske aufmerksam gemacht? Welche Situationen haben Sie in den Öffis schon erlebt? Teilen Sie Ihre Geschichten im Forum! (aan, 2.9.2020)