Erscheint nach "Horizon Zero Dawn" nun auch "God of War" für den PC? Foto: Sony

Sony hat Gefallen am PC gefunden. Mit Horizon Zero Dawn wurde ein ehemaliger PS4-Exklusivtitel auf den Rechner gebracht, in Zukunft könnten weitere folgen. Im Geschäftsbericht für das Jahr 2020 findet sich nämlich folgende Anmerkung: "Wir werden die Ausweitung unserer First-Party-Spiele auf den PC als Plattform prüfen, um ein weiteres Wachstum unserer Rentabilität zu fördern". Horizon Zero Dawn dürfte somit erst der Anfang gewesen sein.

PC-Portierungen wohl mit Verzögerungen

Allerdings wird Sony wohl nicht das eigene Geschäft beschneiden und weiterhin Exklusivtitel für die Playstation bringen, die dann eben nach einiger Verzögerung auch für den PC erscheinen. Mit Epic Games hat man mittlerweile einen Verbündeten gefunden, wie die Präsentation des PS5-Portfolios zeigte. Viele Spiele von Drittentwicklern für die PS5 erscheinen nämlich zeitgleich im Epic Games Store.

"God of War" und "Bloodborne" möglich

Im Falle der hauseigenen Produktionen muss man wohl weiterhin viel Geduld aufbringen. Horizon Zero Dawn erschien etwa 2017 für PS4 und dann drei Jahre später für den PC. Die nächsten PC-Portierungen sind möglicherweise Bloodborne und God of War. Letztgenanntes Spiel erschien 2018 – folgt Sony dem eigenen Muster, können PC-Spieler also 2021 darauf zugreifen. Selbst der Game Director des Games würde sich eine baldige Portierung wünschen. (dk, 1.9.2020)