Gesundheitsminister Anschober hat am Dienstag in einer Pressekonferenz zwar vor dem Herbst gewarnt, aber auch viel Zuversicht durchklingen lassen

Der Mund-Nasen-Schutz wird laut Anschober auch im Herbst ein täglicher Begleiter für die österreichische Bevölkerung bleiben. Foto: REUTERS/LEONHARD FOEGER

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat sich am Dienstag in einer Rede an die Österreicherinnen und Österreicher gewandt. Der Grund: Mit September beginnt für den Gesundheitsminister der Herbst – und damit eine besonders kritische Zeit in Sachen Corona. Weshalb sich Anschober dennoch optimistisch gezeigt hat und wieso er zu konkreten Maßnahmen nichts verraten hat, erklärt Katharina Mittelstaedt vom STANDARD. (red, 1.9.2020)

