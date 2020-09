Unter den Angreifern auf linke und kurdische Kundgebungen waren auch Graue Wölfe. Foto: Presseservice Wien

In einer eilig einberufenen Pressekonferenz informierten Innenminister Karl Nehammer, Integrationsministerin Susanne Raab (beide ÖVP) und der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, über einen Spionagefall. Konkret geht es um eine Person, die im Auftrag türkischer Geheimdienste in Österreich spioniert haben soll, gegen sie soll Anklage erhoben werden.

Die Person – mehrere Medien schreiben von einer Frau – sei laut Nehammer voll geständig. Sie sei vom türkischen Geheimdienst angewiesen worden, türkische Mitbürgerinnen und -bürger auszuspionieren und der Türkei darüber zu berichten.

Nach der Einreise als Spitzel rekrutiert

Dahinter dürfte System stecken. Laut Nehammer wurden im Zeitraum zwischen 2018 und 2020 35 Personen bei ihrer Einreise aus Österreich in die Türkei verhaftet, dann vom türkischen Geheimdienst kontaktiert und als Informanten gewonnen. Nach ihrer Freilassung sollen diese Personen ab ihrer Rückreise über Regimekritiker berichten.

So soll auch die mutmaßliche Spionin, die nun festgenommen wurde, ursprünglich in der Türkei inhaftiert gewesen sein. Um wieder frei zu kommen, soll sie zugestimmt haben, im Dienste Ankaras bei Landsleuten in Österreich bzw. türkischstämmigen Einwanderern zu spitzeln. Weitere Details, etwa, wann sie festgenommen wurde und welche Staatsanwaltschaft konkret ermittelt, sind bisher nicht bekannt.

In dem Zusammenhang sprach Nehammer von einem weiteren Fall: Eine 46-jährige Person mit österreichischer Staatsbürgerschaft soll nach der Einreise in die Türkei mit Bildern konfrontiert worden sein, die sie bei einer antitürkischen Demonstration in Österreich zeigen, so soll auch diese Person als Spion rekrutiert worden sein.

Seehofer und Europol informiert

Laut Nehammer versuche die Türkei, die "Ruhe, Sicherheit und Ordnung" in Österreich zu gefährden, das würde man nicht tolerieren. Der Innenminister habe seinen deutschen Amtskollegen Horst Seehofer, und Europol eingeschaltet. Auch Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) sei informiert worden, um diplomatische Schritte einzuleiten.

Eine Anfrage des STANDARD an das Außenministerium, ob es im Zusammenhang mit der Causa zu Gesprächen mit dem Botschafter kam oder ob es bereits Ausweisungen gab, wurde bisher nicht beantwortet. Aus der Botschaft heißt es gegenüber dem STANDARD jedenfalls, man habe erst am Dienstag von den Vorwürfen erfahren.

Spionage auch bei Favoriten-Demos

Auch wenn, so wurde es zumindest im Rahmen der Pressekonferenz kommuniziert, die beiden festgenommenen Personen nicht direkt in die jüngsten Krawalle in Favoriten involviert gewesen seien, stehen die Fälle im Zusammenhang damit. Auch dort habe es, so Ruf, "klare Indikatoren" für eine geheimdienstliche Vorgangsweise gegeben, etwa eine professionelle Dokumentation der Ereignisse – "und zwar nicht durch uns", sagte Nehammer. Konkreter wurden die beiden allerdings nicht.

Im Zuge der Ermittlungen rund um die Causa Favoriten – dafür wurde eine Sonderkommission eingerichtet – sei man aber auf die "Repressalien" gestoßen, die Personen, bei der Türkei-Einreise erleben würden, sagte Ruf. Das betreffe sowohl türkische Staatsbürger als auch österreichische Staatsbürger mit türkischem Migrationshintergrund, die in Österreich leben. Laut Raab habe man Beweise, "dass die Türkei Einfluss in Österreich nehmen will". Sie verwies darauf, dass es in Österreich 500 türkische und kurdische Vereine gebe – und warnte einmal mehr vor Parallelgesellschaften.



Rund um die Krawalle im Zehnten sei es laut Ruf zu 207 Identitätsfeststellungen gekommen, 37 der Personen seien amtsbekannt gewesen, und zu 42 Anzeigen wegen Raufhandels. Auch jene Personen, die einen kurdischen Journalisten verletzt haben, seien mittlerweile ausgeforscht. Sieben verwaltungsrechtliche Verfahren gebe es wegen des sogenannten Wolfsgrußes, sie laufen gegen drei Österreicher, drei Türken und einen Afghanen. Insgesamt seien Personen aus 32 Nationen an den Auseinandersetzungen beteiligt gewesen. (Gabriele Scherndl, 1.9.2020)