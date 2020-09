Manches Schulwissen vergisst man nie – was hat sich in Ihr Gedächtnis für die Ewigkeit eingebrannt, obwohl Sie es im Alltag oder Ihrem Beruf (fast) nie brauchen?

"Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?

Es ist der Vater mit seinem Kind;

Er hat den Knaben wohl in dem Arm,

Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm."

Wissen für die Ewigkeit ... Foto: shutterstock/peampath2812

Viele Menschen wissen ganz genau, wie diese Zeilen fortgesetzt gehören, wurden doch Generationen von Schülerinnen und Schülern mit dem Auswendiglernen von Goethes Ballade "Der Erlkönig" gequält. Für immer sind diese Zeilen im Gehirn eingebrannt. Und von diesem Schulwissen für die Ewigkeit gibt es so einiges, was viele im täglichen Leben zwar nicht unbedingt benötigen, aber für immer wissen. Die Eselsbrücke "333 bei Issos Keilerei", half im Geschichtsunterricht die Jahreszahl für immer im Gedächtnis zu behalten, aber weiß man noch, was da genau passiert ist? Oder der Fakt, dass man bei Gewitter im Auto sicher ist, da es ein faradayscher Käfig ist – vielleicht das Einzige neben dem Dopplereffekt, was man aus dem Physikunterricht fürs Leben mitgenommen hat.

Biologie, Latein, Geschichte

Auf Twitter berichten einige von ihrem Allgemeinwissen aus der Schule, das sie nicht mehr loslässt. Mit biologischen Begriffen wird hier nur so herumgeschmissen:

Selbst über den Regenwurm gibt es Detailwissen:

Die tote Sprache scheint im Gehirn so mancher ehemaliger Schülerinnen und Schüler recht lebendig zu sein:

Nicht zu vergessen den Minnesang:

Selbst Sinnlosworte bleiben für immer im Gedächtnis:

Welches Wissen hat sich bei Ihnen eingebrannt?

Wissen Sie noch den Kontext oder nur mehr Fragmente? Sehen Sie es als sinnloses Wissen an, oder gehört es einfach zum Allgemeinwissen, auch wenn man es im Alltag nicht benötigt? Und welches Ihrer Meinung nach sinnvolle Wissen haben Sie vergessen? (wohl, 8.9.2020)