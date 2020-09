Eine Mehrheit im deutschen Bundestag will, dass ein Untersuchungsausschuss den Bilanzskandal rund um Wirecard untersucht. Foto: EPA / LUKAS BARTH-TUTTAS

Aschheim – Zur politischen Aufarbeitung des Wirecard-Skandals will die Opposition im deutschen Bundestag einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Nach AfD, FDP und Linke sind nun auch die Grünen dafür, wie der Grünen-Abgeordnete Danyal Bayaz am Dienstag nach einer Sondersitzung des Finanzausschusses in Berlin sagte.

FDP, Linke und Grüne haben zusammen die nötige Stimmenzahl für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses und wollen gemeinsam abstimmen.

Um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, muss ein Viertel der 709 Abgeordneten im Bundestag zustimmen – FDP, Grüne und Linke haben zusammen 216 Sitze. Auf die Stimmen der AfD wollen sich die anderen drei Fraktionen nicht stützen.

Regeln für BaFin-Mitarbeiter sollen überprüft werden

Im Juni hatte der inzwischen insolvente Zahlungsdienstleister Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt. Die Münchner Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Wirecard seit 2015 Scheingewinne auswies, und ermittelt wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs. Der Schaden für die kreditgebenden Banken und Investoren könnte sich auf 3,2 Milliarden Euro summieren.

Zentrale Fragen bei der politischen Aufarbeitung sind, wann genau die Bundesregierung von Unregelmäßigkeiten wusste und ob sie zu wenig dagegen unternommen hat. Im Fokus stehen insbesondere die Finanzaufsicht BaFin, die dem Finanzministerium untersteht, sowie Rechnungsprüfungsgesellschaften, die Wirecard jahrelang prüften und in den Zuständigkeitsbereich des Wirtschaftsministeriums fallen.

Die Bundesregierung hat außerdem angekündigt, dass die Regeln für private Aktiengeschäfte von BaFin-Mitarbeitern überprüft werden sollen. Beschäftigte der BaFin handelten in den Monaten vor der Wirecard-Pleite im Juni verstärkt mit Wirecard-Papieren. Im ersten Halbjahr 2020 entfielen 2,4 Prozent aller gemeldeten privaten Finanzgeschäfte von BaFin-Mitarbeitern auf Geschäfte mit Wirecard-Aktien oder -Aktienderivaten. Das deutsche Finanzministerium sah darin bisher kein Problem. Es sei gewährleistet, dass keine Insider-Informationen für Aktien-Transaktionen genutzt werden könnten. BaFin-Präsident Felix Hufeld soll sich nun offen gezeigt haben die Regeln künftig strenger auszulegen. (APA, red, 1.9.2020)