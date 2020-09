Glücksrezepte gibt es viele. Wir probieren sie aus. Foto: Getty Images

Was ist eigentlich Glück? Und wie schafft man es, ein glückliches Leben zu führen? Über diese Fragen und die vielen Säulen der Zufriedenheit sprechen die STANDARD-Journalisten Selina Thaler und Martin Schauhuber mit Glückstrainerin und Psychologin Heide-Marie Smolka. Sie ergründen in dieser ersten Folge von "Besser leben" auch, was es bringt, eine Rosine fünf Minuten lang zu kauen und wie ein Kleinkind zu gehen. Ein Transkript des Podcasts lesen Sie hier. (red, 3.9.2020)



Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. Foto: Volvo