Die Geliebte hat mit Apotheker Armand nur eingeschränkt Freude: Denis Podalydès und Valérie Lemercier in "Adieu Berthe – Omas Vermächtnis", Arte, 20.15 Uhr.

Foto: Why Not Productions / Anne-Francoise Brillot

18.30 MAGAZIN

Konkret: Messe trotz Corona In Tulln findet die Gartenbaumesse als erste österreichische Messe in Pandemiezeiten statt. Dazu und zu weiteren Themen rund um das Coronavirus ist Gesundheitsminister Rudolf Anschober im Studio zu Gast. Bis 18.51, ORF 2

20.15 KOMÖDIE

Adieu Berthe – Omas Vermächtnis (Adieu Berthe – L’enterrement de mémé, F 2012, Bruno Podalydès) Der Apotheker Armand kann sich nicht zwischen seiner Frau Hélène und seiner Geliebten entscheiden. Inmitten des Schlamassels sorgt der Tod von Großmutter Berthe für zusätzliche Turbulenzen. Skurrile Komödie, bei der Bruno Podalydès (Nur Fliegen ist schöner) Regie führte und Bruder Denis in der Hauptrolle zu sehen ist. Bis 21.50, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Dok 1: Brot Von Handarbeit bis zum mit gentechnischen Tricks gefertigten Industrieprodukt: Bei kaum einem anderen Lebensmittel klaffen Image und Wirklichkeit so weit auseinander wie bei Brot. Bis 21.50, ORF 1

22.05 MAFIA-EPOS

Good Fellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia (USA 1990, Martin Scorsese) Aus dem Kindheitstraum, Teil der New Yorker Mafia zu sein, wird in Good Fellas Realität. Regisseur Martin Scorsese vermittelt Attraktionen und Grausamkeiten des kriminellen Alltags mittels eines unaufhaltsamen inszenatorischen Sogs. Bis 0.30, Servus TV

Original-Trailer zu "Good Fellas". ryy79

22.50 TRAGIKOMÖDIE

Schräge Vögel (Drôles d’oiseaux, F 2017, Élise Girard) Die 27-jährige Mavie will Schriftstellerin werden und ist gerade nach Paris gezogen. Dort trifft sie auf den zynischen Buchhändler Georges (Jean Sorel). In der weiblichen Hauptrolle von Élise Girards fein beobachtetem Film überzeugt Isabelle Hupperts Tochter Lolita Chammah. Bis 0.00, Arte

22.55 TALK

Pro und Contra: Neue Maßnahmen der Regierung – Wie (über)leben wir im Corona-Herbst? Zu Gast bei Corrina Milborn diskutieren Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger, Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder und Hotel-Sacher-Geschäftsführer Matthias Winkler. Bis 0.05, Puls4

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Russland – Giftanschläge und Mordkomplotte Seit Tagen liegt der russische Regimekritiker Alexej Nawalny, der einem Giftanschlag zum Opfer gefallen sein dürfte, im Koma. Das Weltjournal zeigt, wie sich der Fall in eine Serie mysteriöser Giftanschläge und Mordkomplotte gegen Kritiker und Oppositionelle in Russland und im Ausland einreiht. Bis 23.05, ORF 2

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Weißrussland – Europas letzte Diktatur In Belarus (Weißrussland) gehen zigtausende Menschen auf die Straße, um den Abgang von Staatschef Lukaschenko zu fordern. Was geht vor in dem Land am Rande Europas? Bis 23.50, ORF 2