Wenn die Berge rufen

Bildband über Wohnhäuser in luftiger Höhe Foto: Verlag

Der Berg als Ort zum Denken, Ideengeber und Kreativitätsmotor: Phaidon zeigt im Buch "Living in the Mauntains" spektakuläre Heime in der Höhe – vom argentinischen Bariloche bis nach Central Otago in Neuseeland. Jeder Bau löst die architektonischen Herausforderungen auf eine andere spezielle und galante Weise.

"Living in the Mountains", erschienen im Phaidon-Verlag,, 256 Seiten, erhältlich ab 8. September um € 39,95 www.phaidon.com





Hau den Hut drauf!

Hut von Christina Hrdlicka Foto: Hersteller

Die Kalissi-Designerin Christina Hrdlicka hat sich mit der Frottiermarke Vossen für eine Mini-Kollektion zusammengetan. Hut € 100

www.kalissi.com





Zieh am Riemen!

Handtasche von Arket Foto: Hersteller

Eines ist klar: Handtaschen werden jetzt wie zu "Sex and the City"-Zeiten wieder unter der Achsel getragen. Modell von Arket. € 175

www.arket.com





Tanz den Tisch!

Glastische von Sebastian Herkner Foto: Hersteller

Nach der Choreografin Pina Bausch benannte Designer Sebastian Herkner seine Glastischfamilie "Pina" von Pulpo. Ab € 956

www.pulpoproducts.com





Gib Gummi!

Scrunchies aus Vintage-Seidentüchern Foto: Hersteller

Die Scrunchies des Berliner Designers James Castle werden aus Vintage-Seidentüchern (hier von YSL) hergestellt. € 125

www.jamescastle.de

(RONDO, 9.9.2020)