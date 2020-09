Philadelphia verkürzte in "best of seven"-Halbfinaleserie gegen das Team aus New York auf 2:3 – Österreicher Michael Raffl fehlte im fünften Spiel zum bereits vierten Mal

Die Philadelphia Flyers kommen noch mal ran.

Foto: Reuters/Dan Hamilton

Toronto/Wien – Ohne den Österreicher Michael Raffl haben die Philadelphia Flyers am Dienstagabend (Ortszeit) im Play-off der Eastern Conference der National Hockey League (NHL) in Toronto einen wichtigen 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen die New York Islanders gefeiert. Das Team des Villachers, der im fünften Spiel der "best of seven"-Halbfinaleserie zum bereits vierten Mal fehlte, verkürzte damit auf 2:3.

Durch die Niederlage verpassten die Islanders ihren ersten Aufstieg ins Conference-Finale seit 1993. Ein spätes Tor zum 3:3 hatte die zusätzlichen 20 Minuten erst erzwungen. Zum Weiterkommen braucht ein Team vier Siege, das sechste Duell findet am Donnerstag (Ortszeit) statt. (APA; 2.9.2020)