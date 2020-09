"Man wusste nie so genau was passiert in der Sendung", beschreibt Jenny Elvers ganz richtig den früheren Charme von Peep!. Davon war jetzt wenig zu spüren

Bonnie Strange modierierte "25 Jahre Peep!" Foto: RTL 2

Wer kann sich noch an Peep! erinnern? Verrmutlich nur die eher älteren Semester unter uns. Es ist doch schon eine Weile her, dass diese Show auf RTL 2 für Gesprächsstoff sorgte. 1995 lief die erste Episode dieses – nun ja, wie soll man sie nennen? – Erotikmagazins. Geliefert wurden schräge Gags, mehr oder weniger interessante und intime Gespräche mit Menschen, die das TV-Publikum damals kannte und hin und wieder auch durchwegs ernste Fragen und Antworten zum Thema Sex und allem drumherum. Bis zur Einstellung von Peep! im Jahr 2000 versuchten zuerst Amanda Lear, später Verena Feldbusch und auch "Naddel" Nadja Abd el Farrag 204 Folgen lang sowas wie improvisierten Aufklärungsunterricht. Das war neu, oft lustig, sehr schrill, manchmal komplett daneben, aber selten langweilig. Und die Sendung machte dank guter Quote vor allem die Moderatorinnen bekannt.

Jetzt, 20 Jahre nach dem Peep!-Ende, ließ RTL 2 von Vice Media eine Neuauflage produzieren (abrufbar bei TV Now). Moderiert wird diese Jubiläumsfolge von der deutschen Influencerin Bonnie Strange, die so brav ihre Themen und Fragen runterspult, dass da so gar kein Funke überspringen will.

"Man wusste nie so genau was passiert in der Sendung", beschreibt Jenny Elvers ganz richtig den früheren Charme von Peep!. Davon war in der Neuauflage wenig zu sprüren. Nach vorhersehbaren Archivaufnahmen (Michael "Bully" Herbig im Whirl Pool, haha, Verena Feldbusch im Bett mit Jörg Pilawa, hihi) wird etwa ein Porno-Dreh mit Puppen und ein fades Ratespiel (Küchengerät oder Sex Toy?) serviert. Überraschend oder gar aufregend ist das nicht. (Astrid Ebenführer, 2.9.2020)