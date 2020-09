Laut Innenminister Nehammer, soll eine Person gestanden haben, im Auftrag des türkischen Geheimdienstes Landsleute in Österreich bespitzelt zu haben

Eine Person steht im Verdacht im Auftrag des türkischen Geheimdienstes in Österreich tätig gewesen zu sein. Foto: APA/EXPA/MICHAEL GRUBER

Wien/Ankara – In der Causa um den vermeintlichen Spionagefall hat sich das türkische Außenministerium zu Wort gemeldet. Ankara weise die "unbegründeten Behauptungen" zurück, erklärte der Sprecher Hami Aksoy laut Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Wien sei nicht in der Lage "der populistischen Rhetorik und seiner Anti-Türkei-Besessenheit zu entkommen".

Ankara: "künstliche Agenda"

Und er fügte hinzu: "Wir fordern die österreichische Regierung nachdrücklich auf, die Verfolgung der künstlichen Agenda mit flachen und innenpolitischen Berechnungen über die Türkei einzustellen und mit staatlichem Ernst, gesundem Menschenverstand und aufrichtiger Zusammenarbeit zu handeln."

Am Dienstag gab Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bekannt, dass eine Person – mehrere Medien schreiben von einer Frau – gestanden hat, im Auftrag des türkischen Geheimdienstes Landsleute in Österreich bespitzelt zu haben. Eine Anklage steht bevor. Das Außenministerium in Wien bat unterdessen den türkischen Botschafter um ein Gespräch.

Die Spionin soll ursprünglich in der Türkei inhaftiert gewesen sein. Um wieder freizukommen, soll sie zugestimmt haben, im Dienste Ankaras bei Türken und Türkinnen in Österreich beziehungsweise türkischstämmigen Einwanderern zu spitzeln. Auf ähnliche Weise soll die Türkei zwischen 2018 und 2020 laut Innenministerium insgesamt 35 Personen als Informanten rekrutiert haben. (APA, red, 2.9.2020)