Was schätzen Sie daran, was ist eher eine Herausforderung? Und wie weit sind Sie für ein Date schon gefahren? Teilen Sie Ihre Geschichten im Forum!

Auf dem Land die Liebe finden: Was erschwert es? Und was funktioniert besser als in der Stadt? Foto: gettyimages/istockphoto/Martin Dimitrov

Die Auswahl ist limitiert – und eigentlich kennt man schon alle. So oder so ähnlich lässt sich für viele die Partnersuche abseits der Landeshauptstädte zusammenfassen. Ist es ohnehin schon eine Herausforderung, die Liebe zu finden, gestaltet es sich noch schwieriger, wenn man an jeder Ecke auf bekannte Gesichter trifft und sich nicht in der Anonymität und daraus resultierenden Freiheit der Großstadt verlieren kann. Denn lebt man sein ganzes Leben in einem Ort mit verhältnismäßig niedriger Einwohnerzahl, gibt es kaum noch jemanden, der einen nicht kennt. Und auch vor den Expartnerinnen und -partnern gibt es – so sie nicht weggezogen sind – nicht wirklich ein Entkommen.

Somit wird auch zwangloses Daten erschwert, denn wer flirtet und schmust gerne öffentlich, wenn am nächsten Tag jeder Bescheid weiß, weil einen ganz sicher jemand gesehen hat? Auch auf Datingplattformen gibt es nur wenige Treffer im richtigen Alterssegment oder mit ähnlichen Interessen – außer man erweitert seinen Radius erheblich.

Wie sind Ihre Erfahrungen?

Welche Herausforderungen gibt es bei der Partnersuche auf dem Land? Was funktioniert vielleicht sogar besser als in der Stadt? Und falls Sie beides kennen – fiel Ihnen die Suche in der Stadt oder auf dem Land leichter? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (aan, 4.9.2020)